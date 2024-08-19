被朱立倫指干擾團結？蕭旭岑澄清：非針對任何人

馬英九基金會執行長蕭旭岑上周接受廣播節目專訪時指出，台中市長盧秀燕若有意角逐2028總統大位，建議盧選黨主席。國民黨主席朱立倫則說，此時討論這個問題，干擾整個黨的運作及團結。蕭旭岑今天澄清，他不是針對任何人，而是一個通則，「我不是挺任何人，而是想參選總統，就要選黨主席這樣的理念。」

蕭旭岑今上午接受「嗆新聞」廣播專訪時指出，朱立倫做得非常努力也很辛苦，這幾年國民黨也是靠他才能一直撐，對於朱任黨主席的貢獻，他充滿敬意。他講那些話是代表他自己，任何想要參選總統的人，不管是盧秀燕、新北市長侯友宜、朱立倫，他都鼓勵他們出來參選國民黨主席。

蕭旭岑說，因為這是國民黨的慣例、傳統，在實際的黨務運作上，這樣才有辦法運作。像賴清德總統去年就是民進黨主席兼總統候選人，黨政合在一起，才能發揮最大的功能。

蕭旭岑重申，他不是挺任何人，而是想參選總統，就要選黨主席這樣的理念。至於是否有接到黨內的關心？蕭旭岑表示，有些黨內好朋友有關切，黨中央（關切）是沒有。