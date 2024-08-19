遭毆站務員寫信給交長 藍委：相挺基層要即時

台鐵嘉義大林站日前傳出站務員阻止旅客違規在站內騎腳踏車，卻遭民眾攻擊，以及民代聚眾施壓的案件；站務員向台鐵發出公開信，期盼改善員工的艱難處境。國民黨立委陳菁徽今天表示，面對站務員遭多重欺負，政府機關不該在高牆與雞蛋之間，最終讓基層心寒。

陳菁徽表示，站務員從遭遇施暴與事後施壓，帶出交通部、勞動部及內政部，分別在鐵道法、職業安全衛生法，以及社會秩序維護法等執法與事後追究的怠惰事實。行政院長卓榮泰兩天前乘重建後的鐵路抵達花蓮，且說很平穩還睡著了，她要提醒卓榮泰，務必感念同仁的血汗付出，相挺基層要即時，不可以誤點。

陳菁徽指出，台鐵挑在今年元旦發布公司化的職業安全衛生政策內容，直到基層的親筆信曝光，才明白在政策文書中白紙黑字說的，要對職業安全的主動積極，卻恰是相反的被動消極。在維繫台鐵站務運作的職責上，鐵路警察也是關鍵角色。