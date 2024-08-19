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遭毆站務員寫信給交長 藍委：相挺基層要即時

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

台鐵嘉義大林站日前傳出站務員阻止旅客違規在站內騎腳踏車，卻遭民眾攻擊，以及民代聚眾施壓的案件；站務員向台鐵發出公開信，期盼改善員工的艱難處境。國民黨立委陳菁徽今天表示，面對站務員遭多重欺負，政府機關不該在高牆與雞蛋之間，最終讓基層心寒。

陳菁徽表示，站務員從遭遇施暴與事後施壓，帶出交通部、勞動部及內政部，分別在鐵道法、職業安全衛生法，以及社會秩序維護法等執法與事後追究的怠惰事實。行政院長卓榮泰兩天前乘重建後的鐵路抵達花蓮，且說很平穩還睡著了，她要提醒卓榮泰，務必感念同仁的血汗付出，相挺基層要即時，不可以誤點。

陳菁徽指出，台鐵挑在今年元旦發布公司化的職業安全衛生政策內容，直到基層的親筆信曝光，才明白在政策文書中白紙黑字說的，要對職業安全的主動積極，卻恰是相反的被動消極。在維繫台鐵站務運作的職責上，鐵路警察也是關鍵角色。

陳菁徽質疑，大林站務員從遭施暴，再到被對方結夥聚眾進入站內施壓，至今何以在執法與追究的情形那麼神祕？警方應妥適說明。至於交通部長李孟諺說，對台鐵同仁安全、保全人力、鐵路警察的警力支援等會做檢視，與設法來強化，陳菁徽也說，千萬別讓宣示淪為講官話，立院會嚴格監督交通部的執行成效。

台鐵嘉義大林站一名女站務員交通部長李孟諺與董事長杜微的一封信。圖／台鐵產業工會提供
台鐵嘉義大林站一名女站務員交通部長李孟諺與董事長杜微的一封信。圖／台鐵產業工會提供

台鐵 職業安全 陳菁徽

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