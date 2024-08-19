聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭毆站務員寫信給交長 藍委：相挺基層要即時
台鐵嘉義大林站日前傳出站務員阻止旅客違規在站內騎腳踏車，卻遭民眾攻擊，以及民代聚眾施壓的案件；站務員向台鐵發出公開信，期盼改善員工的艱難處境。國民黨立委陳菁徽今天表示，面對站務員遭多重欺負，政府機關不該在高牆與雞蛋之間，最終讓基層心寒。
陳菁徽表示，站務員從遭遇施暴與事後施壓，帶出交通部、勞動部及內政部，分別在鐵道法、職業安全衛生法，以及社會秩序維護法等執法與事後追究的怠惰事實。行政院長卓榮泰兩天前乘重建後的鐵路抵達花蓮，且說很平穩還睡著了，她要提醒卓榮泰，務必感念同仁的血汗付出，相挺基層要即時，不可以誤點。
陳菁徽指出，台鐵挑在今年元旦發布公司化的職業安全衛生政策內容，直到基層的親筆信曝光，才明白在政策文書中白紙黑字說的，要對職業安全的主動積極，卻恰是相反的被動消極。在維繫台鐵站務運作的職責上，鐵路警察也是關鍵角色。
陳菁徽質疑，大林站務員從遭施暴，再到被對方結夥聚眾進入站內施壓，至今何以在執法與追究的情形那麼神祕？警方應妥適說明。至於交通部長李孟諺說，對台鐵同仁安全、保全人力、鐵路警察的警力支援等會做檢視，與設法來強化，陳菁徽也說，千萬別讓宣示淪為講官話，立院會嚴格監督交通部的執行成效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言