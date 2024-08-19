柯粉護理師宣戰許甫陳智菡 「不閉嘴會死真是辛苦了」

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，知名柯粉護理師張喬瑜也看不下去，直言民眾黨危機處理太離譜，不只沒有止血，還到處開戰場，並且將砲口對準時任柯文哲競選總幹幹事陳智菡、民眾黨副秘書長許甫，「你們在事實沒查明之前，好像不閉嘴會死一樣！真是辛苦了。」

張喬瑜昨天接連在臉書發文指出，她是有獨立思考、會分辨是非對錯的人，沒人否認誰不辛苦，但是一碼歸一碼，這次的事情對就是對、錯就是錯，不要整天情勒支持者很辛苦，所以就可以犯這麼嚴重的錯誤，「當我們大聲炮轟藍綠是垃圾時，竟然自己內部出這麼嚴重的大問題。」

張喬瑜直言，一件事會爆發，絕對不是一個人有問題，而是整個過程的人都該好好討論，哪些應注意而未注意，才會導致風波一直擴大一直燒，自己從來沒有這樣公開炮轟民眾黨，但是這次的危機處理真的太離譜，不只沒有止血，還到處開戰場，越擴越大，得罪更多人。

張喬瑜批評，那些說是幫忙主席澄清的人，其實都是在擔心被誤解，不斷澄清然後不斷出包，「不但不能讓我質疑我的質疑，還要我吞下別人對我提出質疑的質疑」，做錯事不能讓別人講，難道要所有支持者永遠只能說黨中央辛苦了、黨中央很棒？

張喬瑜表示，她要直接公開點名陳智菡、許甫兩位，「我想對你們兩位說：你們在事實沒查明之前，好像不閉嘴會死一樣！真是辛苦了」，自己沒拿過民眾黨任何一毛錢，就算被肉搜搞掉工作，還是力挺民眾黨跟柯文哲，但是現在只要逆風發言給想法，通通就被歸類成來亂的、1450反串，真的不知道該講什麼。

張喬瑜也說，民眾黨中央可以一直對外出包，而基層支持者卻只能一忍再忍，現在出這麼大的事，還不准黨員發表意見，戰狼夫婦派的人再繼續護航、靠杯都沒關係，「我個性很擊掰，擊掰到最後去挺民進黨也行」，把所有力挺柯文哲的人越推越遠，最好全都得罪光，「第三勢力沒落，就回歸藍綠而已，沒差！」

除了張喬瑜公開對許甫、陳智菡「宣戰」外，前民眾黨立委陳琬惠也在臉書發文，意有所指的表示「親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也」，前民眾黨秘書長謝立功、前民眾黨立委蔡壁如稍早前都認為時任柯文哲大選辦公室競選總幹事黃珊珊應負起政治責任請辭立委。