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民主黨全代會將登場 國民黨觀選團抵芝加哥

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民主黨全代會主要議程在聯合中心（United Center）登場。記者張文馨／攝影
民主黨全代會主要議程在聯合中心（United Center）登場。記者張文馨／攝影

國民黨代表團於台北時間（19）日抵達芝加哥國際機場，參與美國民主黨全國黨代表大會（DNC)，由美國現任總統拜登（Joe Biden）、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）進行演講，預計當日通過黨綱，並正式完成華茲州長（Tim Walz）的副總統候選人提名。

代表團抵達後隨即前往主辦城市伊利諾州芝加哥，預計隔日一早展開密集拜會行程。國民黨表示，訪團一早參與我國芝加哥辦事處聽取美國政治選情簡報，接著拜會貝克·麥堅時國際律師事務所（Baker McKenzie），針對美國大選對經貿及科技法案的影響；隨後參與由聯邦眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯眾議員（Hakeem Jeffries, D-NY)主持的「紐約x芝加哥」餐會，晚間將參與民主黨全國代表大會第一天議程。

觀選團成員、國民黨發言人楊智伃表示，國民黨向來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨互動密切，於七月派出共和黨訪問團、八月則組成民主黨訪問團，密切了解美國兩黨最新政策發展方向，也將會晤各黨聯邦參眾議員、各州重要代表人物及智庫。

楊智伃提及，美國總統大選全球矚目，其當選人及政黨政策，將攸關全球國際政治經濟局勢的發展。國民黨在美觀選，將呈現美國民主黨全代會現場、民主黨政綱政策邏輯，黨內各界及智庫對於重要議題的主張，給國人第一手瞭解最新美選動態。

此次國民黨觀選代表團成員包含國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華、駐美代表處代表秦日新、發言人楊智伃等。

國民黨 民主黨 美國大選

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