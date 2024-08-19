民調／民眾黨感情溫度創黨新低 失去近300萬人好感

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台灣民意基金會今發布最新民調，整體台灣人對民眾黨的感情溫度是40.33度，創下主要政黨感情溫度的最低紀錄；在過去9個月中，國人對民眾黨的平均感情溫度下滑8.92度，一個百分點代表19.5萬人，民眾黨已失去近300萬人的好感，並新增220萬人的反感。

民調問及，「如果用0度到100度來表示對政黨的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感，請用0到100度表達對民眾黨的感覺。」

結果發現，20%對民眾黨的感情溫度是50度以上，基本上熱；33.4%正好50度，沒有感覺；40%的感覺在49度以下，基本上冷。從平均溫度看，整體台灣人對民眾黨的感情溫度是 40.33 度，遠低於無感的50度，很冷。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達一個清楚且重要訊息，那就是，此刻台灣社會對民眾黨非常感冒。40.33度代表民眾黨已創下兩項紀錄，一項是自己黨史上最不受國人歡迎的紀錄；另一個是，超越國民黨與民進黨，創下國人對主要政黨感情溫度的最低紀錄。

游盈隆續指，和最近一次、2023年11月，國人對民眾黨的平均感情溫度下滑8.92度，表示過去九個月台灣社會對民眾黨的感情溫度出現劇烈變化，民眾黨已明顯陷入民意的冰風暴。對民眾黨有好感的人大幅減少14.7個百分點，反感的人大幅增加11.3個百分點，無感的人增加3.8個百分點。

游盈隆觀察，一個百分點代表19.5萬人，在過去的9個月當中，民眾黨已失去近300萬人的好感，並新增220萬人的反感。這一切當然和最近民眾黨總統大選政治獻金及競選經費申報不實醜聞，以及整體危機處理不當，有直接關係。

從過去三年趨勢看，國人對民眾黨感情溫度出現急遽下滑的現象。游盈隆說分析，整體而言，國人對民眾黨的感覺雖從沒高過50度，但已相當接近，最高溫是2023年11月49.25度；最低溫是現在2024年8月的40.33 度，民眾黨今後若繼續維持這樣的政黨感情溫度，意味它很快將走入歷史。

不過，游盈隆也提及，但對於一個新興政黨，2024總統選戰獲得 369 萬票，立委政黨票獲 304 萬票，僅遭遇一次空前巨大打擊，是否真的就此一蹶不振？藥石罔效？就像「明天過 後」電影情節一樣，從此進入萬年冰河期？顯然言之過早。

進一步分析，游盈隆指出，從年齡層看，年齡與對民眾黨感情溫度成正比，從教育背景看，每一種教育程度國人對民眾黨平均感情溫度都低於50度，包括最支持民眾黨的高教育程度者，從職業背景看，沒有任何一種職業背景國人對民眾黨平均感情溫度高於50度，包括最支持民眾黨的白領階級。

從政黨支持傾向看，民眾黨支持者對民眾黨感情溫度63.81 度，比較三個主要政黨支持者對自己所支持政黨的感情溫度，民進黨支持者對民進黨感情溫度73.32度，國民黨支持者對國民黨感情溫度66.21度，民眾黨支持者的向心力已明顯不如其他兩大黨。

從地緣政治角度看，在全國範圍內，都呈現人們對民眾黨感情全面降溫的現象，平均感情溫度都在 50 度以下，都非常冷。游盈隆認為，總的來講，這彷彿是「三屆立委魔咒」的不定時發作，也是對雄心萬丈新興政黨的嚴厲考驗與淬鍊。

訪問期間是2024年8月12至14日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。