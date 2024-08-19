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民眾黨捲政治獻金風暴 支持度跌至13.8%「還沒倒」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台灣民意基金會今發布最新民調，對於民眾黨是否還有明天，結果發現，仍有13.8%國人支持民眾黨，僅比上次調查下滑2.2個百分點，基金會董事長游盈隆分析，調查顯示「民眾黨還沒倒」，若短期內柯文哲或民眾黨再出重大紕漏，支持者可能大量出走。

民調提問，「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨?」」結果發現，34.2%民進黨，23.2%國民黨，13.8%台灣民眾黨，1.3%時代力量，0.6%其他政黨合計，26.5%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是「民眾黨還沒倒」；為何民眾黨發生重大醜聞，卻只下滑2.2個百分點？他說，最可能的原因是，事件發生時間正好在調查執行期間前後，且尚未經有關方面證實柯文哲本人或其核心幕僚涉貪，大多數既有支持者仍未放棄民眾黨。

游盈隆認為，若短期內柯文哲或民眾黨再出重大紕漏，民眾黨支持者才可能大量出走。這就像2001年911恐怖攻擊事件，世貿中心南棟大樓在連續兩架飛機直接撞擊之後，才完全倒塌；如果只有一架飛機撞擊，未必會立刻倒塌。

進一步分析，游盈隆羅列三點重要事項，首先，從年齡層看，民眾黨在全盛時期，在20至44歲選民中獨占鰲頭，如今20歲至34歲仍明顯領先民進黨與國民黨，35歲以上就大大瞠乎其後。

舉例而言，20至24歲，42.7%民眾黨，19.8%民進黨，10.7%國民黨，4.2 其他政黨，22.6%中性選民；45至54歲，37.7%民進黨，23.5%國民黨，7.7%民眾黨，31.1%中性選民;65 歲及以上，42.3%民進黨，28.2%國民黨，2.1%民眾黨，26.4%中性選民。

從教育背景看，游盈隆認為，民眾黨長期在高教育程度者中獨領風騷，現已面目全非。舉例而言，大學及以上教育程度者，33%民進黨，24.3%民眾黨，16.4%國民黨，3.3%其他政黨，22.9%中性選民；專科教育程度者，32.8%國民黨，30.5%民進黨，5.6%民眾黨，1.7%其他政黨，29.4%中性選民。

從職業背景看，游盈隆觀察，民眾黨長期以來獲都市白領階級歡迎，如今只能敬陪末座，風光已經不在。舉例而言，高階白領人員方面，34.6%民進黨，23.8%國民黨，17.6%民眾黨，21.1%中性選民，2.8%其他政黨。

基層白領人員方面，30.9%民進黨，19.7%國民黨，19.4%民眾黨，28.5%中性選民，1.5%其他政黨；自營商/企業主方面，36.3%民進黨，21.5%國民黨，13.4%民眾黨，26.9%中性選民，1.6%其他政黨;

訪問期間是2024年8月12至14日，共3天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

台灣民眾黨 柯文哲 民調 民進黨

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