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民進黨「挺台灣」青年營遍地開花 王義川、吳崢任講師

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨指出，即日起至今年年底，將在全台推出挺台灣青年營隊，由黨公職和名嘴網紅組成「金牌講師陣容」。圖／民進黨提供
民進黨指出，即日起至今年年底，將在全台推出挺台灣青年營隊，由黨公職和名嘴網紅組成「金牌講師陣容」。圖／民進黨提供

民進黨指出，即日起至今年年底，將在全台推出挺台灣青年營隊，由民進黨秘書長林右昌領軍，率領副秘書長何博文、政策會執行長王義川、發言人吳崢、戴瑋姍及名嘴網紅組成「金牌講師陣容」，並規畫政策攻防、網路社群經營等課程，黨主席賴清德期盼，能藉此在全國各地建⽴與青年對話的平台。

何博⽂指出，民進黨⼀向重視年輕⼈的培養，願意聆聽大家的聲⾳。每年暑期舉辦的「國務青旗艦營」就是最好的例⼦。接下來將在各縣市推出「Team Taiwan青年營」系列活動，是要讓更多年輕人能在⾃⼰的家鄉就近參與、認識公共事務，因為年輕人積極參與，是台灣民主政治的動能。

何博⽂進一步透露，營隊邀集知名黨公職、名嘴網紅意見領袖、和各領域文化工作者與年輕人互動，由林右昌領軍包含何博文、王義川、吳崢、戴瑋姍、青年部主任阮俊達、新媒體中心詹賀舜及相關主管，以及各執政地方首長、區域和不分區立委和民意代表等，並規畫政策攻防、網路社群經營、城市行銷、青年參政分享等，課程多元。

何博⽂強調，賴清德對這次青年營的規劃給予⾼度重視，希望藉此在全國各地建⽴與青年對話的平台，吸引更多年輕⼈參與公共事務的討論。首發場19至20日在高雄市登場，接續為宜蘭縣、基隆市、彰化縣等接力上陣，各縣市黨部報名人數有限，詳細報名辦法及課程相關資訊，可上各縣市黨部臉書專頁了解

年輕人 民進黨 青年

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