總預算案周四行政院會拍板 朝野攻防暖身

民國一一四年度中央政府總預算案將於周四行政院會拍板，賴政府首場預算攻防即將登場，在野磨刀霍霍，瞄準軍購、台電相關預算，並要求一旦稅收超徵就要「還稅於民」；民進黨立法院黨團則稱會與行政部門充分溝通，全力捍衛預算，以清楚論述削弱在野黨砍預算的企圖。

中央政府明年歲入預算三兆一五三四億元、歲出三兆一三二五億元，賸餘二○九億元，這是繼二○二○年度編列平衡預算後，首度編列總預算賸餘；今年未新增特別預算，僅持續執行七百億元前瞻基礎建設計畫第五期和規模九百億元的兩項軍購案等。

其中，社福預算九千六百億元，比今年大增一千七百億元；教科文成長近三千億元，至八千五百億元；經濟發展預算也有望破五千億元；國防預算六四七○億元，約占ＧＤＰ百分之二點六；還債金額則為一四一五億元，為廿四年最高。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，以前編列預算皆僅兩兆多元，政府此次編列那麼多錢，就是為了軍購；國民黨團將堅持「還稅於民」，只要稅收超徵就會要求政府還給民眾，不可再拿去補貼台電，讓人民背書錯誤的能源政策。他說，國民黨團會嚴格監督各部會預算，廣泛實質審查，檢視是否濫編。

國民黨立委林德福指出，台電也是審查預算的重點對象，政府花這麼多錢在電網之上，導致台電近兩年負債上千億元，浪費民脂民膏，錯誤的能源政策，比貪汙可怕百倍；經濟部在離岸風電花了許多成本，一年約虧損四五〇億元，廿年便要虧損九千多億元，這裡面有許多問題，將特別盯緊經濟部的預算書。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，針對總預算案，黨團會在開議前與行政團隊有充分溝通，了解預算相關編列的急迫性與需求性，以建立清楚的論述，來削弱在野黨砍預算的企圖；在野黨可能針對社福或國防預算等攻防，民進黨團會全面應戰、全力捍衛預算。