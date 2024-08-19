冷眼集／腔調代表包容 語言戰所為何來

賴清德總統日前在民進黨全代會全程以「台語」發聲；今年六月教育部在民進黨立委質詢後也修正相關辦法，將「閩南語」能力認證，正名為「台灣台語」；近來，就連監察委員也加入檢討大眾運輸台語發音腔調。賴清德總統上任不到百日，這場鋪天蓋地語言戰，成為台獨意識形態照妖鏡。

近來先是民進黨籍立委陳培瑜六月在立法院教育文化委員會指出，文化部長李遠、教育部國教署長彭富源均稱輝達執行長黃仁勳來台說「台語」，教育部卻不正名。教育部隨即在配合修正閩南語語言認證考試收費標準時，將行之有年的「閩南語」能力認證，更名為「台灣台語」。

這番操作被學界批為不倫不類、欲蓋彌彰，執政黨卻仍樂此不疲。就連監察委員也加入，質疑國內台鐵、高鐵、捷運、客運等台語「腔調不一致」，查案監委蕭自佑雖稱此案「還在調查中不宜對外說明」，但從會議紀錄可見，監院直接向中央和各縣市政府下指導棋，已違反權力分立。

我國憲政體制，監察委員只有彈劾、糾舉、糾正權，國內弊案接二連三，監察院放著正事不做，日前行政院前發言人陳宗彥接受性招待，不僅以壓倒性多數否決彈劾案，「調查不公開」更成了保護傘，本應是監察權核心職能的彈劾權更是軟弱無力，也難怪「廢聲四起」。

「台語正名」每隔幾年就會掀起一波爭議，從早期台獨學者發起正名活動，認為教育部把台語稱為閩南語是「去台灣化」，是語言歧視、語言暴力，這次從民進黨立委提案、教育部正名到監委查案，煞有介事，無事生非，實則就是在用「在地化」包裝台獨，一步步狹隘台灣文化。

一個開放與興盛的國家，可以包容各種語言、宗教與文化；缺乏自信或專橫獨裁之國，才會逆向而行。漢語學家鄭良偉曾稱，「語言沒有一定的標準，只有口音、聲調和使用詞彙不同而已」。從國家語言法角度，台灣還有閩南、客家、原住民語已是公認國家語言；北中南不同的腔調，更代表台灣包容性。如今賴政府不僅要「一語獨大」，監委還要「一腔獨大」，無疑更凸顯意識形態辦案心態。