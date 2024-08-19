監委檢討台語腔 學者：先確認是否有「標準音」

監委檢討大眾運輸台語腔，認為存在腔調不一致、語句變調不正確等問題，並要求研議審查機制。台師大國文系教授鍾宗憲表示，近年相對於國語來說，其他族群語言確實有些荒腔走板，特別是閩南語，原因可能與政府推動方向有所牴觸。他解釋，從蔡英文政府任內開始通過國家語言發展法，將原來稱為「方言」的各族群語言納入教材，就勢必要走向「標準音」的過程，但弔詭的是，「到底有沒有標準音？」

鍾宗憲表示，閩南音有漳州音、有泉州音，光是台澎金馬，金門的閩南語和澎湖的閩南語，就和本島的閩南語不同，更不用說馬祖的閩東語，台灣宜蘭、鹿港的腔調，台北、台中腔調更是不一，就已經很難有標準音；還有分為口語音、白話音、讀書音，各有不同。

鍾宗憲表示，政府在推動這些問題時，應先確認「標準音」是否存在，否則一定是南腔北調。他建議，政府應尊重語言的多元性與自然發展性，教育是百年事業，一如過去曾推動國語運動，既是國家語言，就要找到標準，政府應廣泛搜集擬定，讓國人有信心、有共識後再推動，而非一廂情願地作業，否則哪怕是從小到大講閩南語的人，都不會服氣。

國家語言諮詢小組召集人、台中教育大學台灣語文學系特聘教授方耀乾表示，台灣各地閩南語腔調不同，北部有北部腔、南部有南部腔，若是區域性的交通工具，為了保存在地性，或凸顯在地主體性，沒有誰對誰錯。

方耀乾表示，若是在地方跑的運具，如各地大眾捷運，因應各地需求不同，只需要地方主管機關請專家來決定即可；但若是全台在跑的交通工具，無論是台灣或全世界皆然，縱然台灣有北部腔、中部腔、南部腔，仍應採用「優勢腔」，也就是全國較多使用的腔調。

方耀乾解釋，台灣目前仍是以台南、高雄腔調為「優勢腔」，如台鐵、高鐵這類跨縣市的交通運具，主管機關交通部應定調決定長途工具優勢腔為何，但不能交錯使用，否則若偶爾北部腔、偶爾南部腔，「就亂了」。

方耀乾表示，腔調問題只需回歸主管機關，比較怕的是「念錯」，較常見的錯誤是「變調」。他舉例，「台北捷運」的「台北」，若「台」和「北」分開，「台」是第五調、「北」是第八調，但若連在一起，「台」就應變成第七調，這是台語言學的常識，卻仍會偶見錯誤，仍應定期由專家審查。