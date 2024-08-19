檢討大眾運輸台語腔調 監委挨批越權

教育部日前在民進黨立委質詢後，將「閩南語」能力認證，正名為「台灣台語」，監察委員近來也發起台語糾錯調查，檢討高鐵、台鐵、捷運、客運等全台大眾運輸台語發音腔調，要求研議審查機制。不過，全台各地台語腔調不同，再度引發非議。藍營立委質疑，全台各地台語腔不同，如何定義「正確發音」？更批監委行政指導已越權。

對於外界質疑，查案監委蕭自佑僅表示，此案還在調查中，根據監察法第廿六條，調查中案件不宜對外說明。

監委蕭自佑、葉宜津、蘇麗瓊等人近來發起台語糾錯調查，找來文化部、教育部、交通部、內政部，以及台北、新北、桃園、台中等四家捷運公司，討論大眾運輸工具和場站的台語播音，「播音錯誤、聲調錯誤」將嚴重影響語言傳承和學習。

監委也認為，國內大眾運輸工具及場站的台語播音，存在腔調不一致、語句變調不正確等問題，導致台語逐漸式微，語言資產難以保存，要求中央各部位、地方政府管轄的，包含客運、捷運、台鐵、高鐵等，共同研議廣播錄製審查與糾錯等機制，並善用教育部閩南語專家學者資源，落實台語錄製的審查機制。

由於全台各地台語腔調不同，此案引發各地立委撻伐。國民黨桃園市立委牛煦庭質疑，語言推廣若故步自封，照本宣科，卻脫離日常使用習慣，難道不會反過來加速台語式微嗎？監委用近似指導的方式要求行政機關改進，但內容卻根本不具可行性。

國民黨台中市立委黃健豪也說，語言是溝通工具，難道各國機場廣播的英文腔調有一樣嗎？也沒聽過聯合國要求各國統一；另外，閩南語本身就是一種方言，如何統一腔調，如台中腔跟南部腔就不一致。他是台中人，難道可要求其它縣市都以台中腔為主嗎？

國民黨台北市立委羅智強說，閩南語在台灣各地有不同腔調與特色，沒有優劣可言，監委想一統全台的閩南語腔調，根本是打擊本土文化及語言的多元性。他進一步指出，監委只有彈劾、糾舉、糾正權，民進黨和監察院在國會改革時喜歡談憲政，認為國會調查權是侵害監察院調查權，現在監委的作法，不只逾越監察權範圍，更是侵犯行政權、立法權和地方自治權。

羅智強批，行政院前發言人陳宗彥召妓，葉宜津反對彈劾，現在卻來侵犯地方自治與行政權，要求行政部會與地方政府檢討大眾運輸的台語發音腔調，「監委不抓嫖妓，抓閩南語腔調，這樣的監察院，廢掉只是剛好而已」。牛煦庭也批，疑雲重重的弊案這麼多，監察院不好好調查，關切雞毛蒜皮之事，浪費社會資源，只會離人民越來越遠。