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星期評論／前朝埋彈 蔣萬安要以解蛋態度拆彈

聯合報／ 本報記者楊正海
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

台北市前市長柯文哲留下京華城、台智光北士科三大案，烏雲罩頂，甚至被踢爆第一魚果市場改建和南港轉運站BOT案，都有圖利財團影子，埋下不少「市政炸彈」，市長蔣萬安必須步步為營，以解決台北大巨蛋的態度積極應對，才不會像幼兒園狼師案，前朝的火延燒自身。

柯文哲過去以清廉自豪，但3大案中的種種質疑，以及不斷延燒的政治獻金申報爭議，人設大翻車，政治風暴還在持續發展，不管是三大案或是五大案，雖然都不是蔣萬安任內發生，市政是延續的，蔣萬安應深知絕不能事不關己。

就如幼兒園狼師案爆發時，綠營從地方到中央，針對蔣市府群起攻之，市府被殺得猝不及防，一度左支右絀，隨著調查結果、考績會行政懲處出爐，顯示是因柯市府的無作為，埋下炸彈，蔣萬安仍得親上火線滅火，公開為此案道歉，即便狼師已被判28年，蔣都得繼續修補兒少破網。

不過，京華城因容積率暴增，引發北市府圖利財團之嫌，外界關心蔣萬安對此案的態度，但蔣說法總像是「答錄機」，回應「全面配合檢方偵辦、釐清真相、毋枉毋縱」，可是容積是全體市民的公共財，蔣萬安只給了大家一個對自己最安全的答案，市民怎能安心？

柯文哲留下的三大案恐重創民眾黨，蔣萬安如果沒有好好善後，受傷的卻會是台北市民，台智光案，市議會調查小組結果未出爐，警用監視器備援系統尚無著落，治安會不會有隱憂？京華城案若最壞結果發生，要如何避免因停工變成大型爛尾樓？

蔣萬安上任之初承接柯文哲爛帳，迅速讓台北大巨蛋順利開幕，帶動棒球熱，副市長李四川最近也稱「在大巨蛋欣賞演唱會不遠了」，帶給人們無限期待，蔣萬安必須以「解蛋」態度再「拆彈」，才能擦亮蔣市府施政招牌。

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