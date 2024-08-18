大衛營峰會週年重申印太和平 賴總統：台灣致力守護
總統賴清德今天轉發日本首相岸田文雄在社群平台X發文，並表示，在美日韓高峰會一週年之際，感謝三國領袖重申對區域安全的承諾。印太地區的和平穩定是共同的責任，台灣致力於與全球夥伴一起守護。
美日韓去年8月18日在大衛營（Camp David）舉行三方領袖峰會，會後發表聯合聲明，宣告3國在各領域、尤其是安保上的進一步合作。
美國白宮於美東時間17日發布美日韓「大衛營峰會」一週年聯合聲明，強調在去年峰會揭示的「大衛營原則」基礎上持續深化三方在安全、科技及經濟等領域的夥伴關係。
該聲明也重申，三方致力維持印太和平與穩定、維繫共享願景及共同面對全球重大挑戰的決心。
日本首相岸田文雄今天在社群平台X發文提及三方領袖峰會週年，賴總統晚間在社群平台X轉發岸田文雄文章，賴總統並說，在美日韓高峰會一週年之際，感謝三國領袖重申對區域安全的承諾。印太地區的和平穩定是共同的責任，台灣致力於與全球夥伴一起守護。共享的願景，讓彼此更堅強。
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