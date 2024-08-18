柯文哲要黃珊珊負責善後小組 綠議員諷「假改革、真保珊」

民眾黨涉政治獻金案連環爆，黨主席柯文哲今說，經反省後要啟動黨務改革，善後小組由時任競選總幹事的黃珊珊負責。民進黨北市議員林延鳳認為，讓黃珊珊持續主導善後，是「假改革，真保珊」，柯會失敗就是用人唯親；議員顏若芳說，黃珊珊可先辭立委再負責，2件事並不衝突，別草草用「黨務改革」包牌。

林延鳳表示，如今已不僅是「假帳」爭議，而是柯文哲亂花政治獻金，還有「黨庫通私庫」嫌疑，讓「公開透明」成為空話、「清廉省錢」成為笑話，光是由督導不力的黃珊珊善後，就可知道是「假改革，真保珊」，且老狗玩不出新把戲，盡是玩過去在北市府SOP那一套，殊不知財務監督就是因為柯自己「用人唯親」才失敗。

林延鳳說，不論是「律師團」或「每日記者會」，橫豎看都像是卸責準備，尤其是若讓被踢爆「從政治獻金中領高薪」的黨團主任陳智菡繼續擔任攻擊手，一如第一時間解釋「便當單據」般胡說八道，又到處狡辯。

顏若芳指出，柯文哲首要之務是釐清外界質疑，包括浮報的916萬進誰口袋、便當錢為何誤植成96萬還能收支平衡、130筆幽靈計程車、900萬面紙、破千萬服飾，以及涉嫌用競選經費養「木可公司」疑雲，到底是假帳、浮報、烏龍、誤植，至今民眾黨不是不說明就是只講一半，結果現在想草草用「黨務改革」來包牌。

對於柯文哲說「黃珊珊辭職最簡單，重點是負責」，顏若芳建議，黃珊珊可先辭職再負責，畢竟立委職位跟競選總幹事互不衝突，可見柯文哲還在幫黃珊珊解套。柯的識人與管理大有問題，只會以理性、務實、科學的糖衣來包裝腐敗、無能的毒藥，金玉其外、敗絮其中。

柯文哲表示，黨務改革有3件事情要做，首先是競選時要成立財務監督委員會，民眾黨本來就有這制度，但總統大選沒有；其次為建立長期合作的律師團，政黨很容易牽涉到法律糾紛；最後要重新建立黨內應變小組與善後小組。