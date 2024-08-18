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綠地方選舉群雄逐鹿 卡位大戰提早開打

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統賴清德。記者劉學聖／攝影
總統賴清德。記者劉學聖／攝影

高雄綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑等都有意爭取參選高雄市長，台南綠委王定宇、陳亭妃、林俊憲與郭國文等也無不想爭取角逐2026台南市長大位，新北也有民進黨秘書長林右昌、綠委蘇巧慧開始佈局，雖然民進黨內由賴清德主導一切，但綠營本身就有派系傳統，如今各縣市又多有紛爭傳出，身為黨主席更應超然，否則對綠營選情不利。

黨內紛爭外部化

其中，民進黨籍的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁與嘉義縣長翁章梁都將任期屆滿，許多立委無論是直接訴求，或是透過黨職選舉間接表態，都已展現出問鼎百里侯的企圖。

最明顯就是脫離正國會派系、仍當選中常委的民進黨立委陳亭妃，她近日也因為跨選區跑行程與會勘，和新潮流綠委林俊憲、郭國文有不少糾紛，黨內紛爭已出現外部化的現象。

多人躍躍欲試

另外，台南綠委王定宇也有可能競逐市長大位。高雄則是有綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺，還有前勞動部長、屬於監察院長陳菊人馬的許銘春也已明確表態想爭取高雄市長提名，未來相關紛爭恐怕也只會更多；新北綠委蘇巧慧雖然當選新北市黨部主委，但民進黨秘書長林右昌也被視為參選新北的熱門人選，各地都開始出現競爭的勢態。

民進黨2018年選舉時，因黨內分裂、並未全力支持陳其邁，使得國民黨的韓國瑜，曾突破綠營在高雄多年的執政；2022年，民進黨因為林智堅事件，引發黨內不小反彈；2024年，台東綠營立委候選人出現分裂，讓國民黨候選人漁翁得利。近年多次選舉已在在顯示，若黨內紛爭喬不攏，很容易影響選舉結果。

卡位大戰提早開打

如今離2026年地方選舉尚久，已開始陸續出現爭搶提名的狀況，賴清德若未妥善調節紛爭，可能還會連帶影響黨內威望，甚至是2028年能否連任。賴主席過去也曾試圖挑戰前總統蔡英文於2020年連任，應深知黨內分裂對選舉的影響，不得不慎。

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民進黨 賴清德

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