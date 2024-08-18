美日韓重申台海和平 外交部：持續與理念相近夥伴合作

美國白宮於美東時間17日發布美日韓「大衛營峰會」一周年聯合聲明，除強調在去年峰會揭示的「大衛營原則」基礎上持續深化三方在安全、科技及經濟等領域的夥伴關係外，另重申三方致力維持印太和平與穩定、維繫共享願景及共同面對全球重大挑戰的決心。外交部表示，將持續與美、日、韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同守護台海及印太區域的和平與穩定。

外交部指出，印太區域安全是國際社會普遍關切與重視的議題，近期包括美日韓三方印太對話及三邊防長會議、美日菲三方峰會、「美-歐盟印太高階諮商」、「美澳部長級諮商」（AUSMIN）、美義、美日等多邊及雙邊場域的聯合聲明中，都納入維持印太區域的和平穩定、反對改變現狀的重要性。

外交部強調，台灣作為印太區域不可或缺的成員，將持續與美、日、韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。