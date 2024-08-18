藍營大將聲勢看漲 賴清德不可小覷

台北市長蔣萬安形象維持良好、台中市長盧秀燕訪美「面試」、桃園市長張善政因發電廠強勢槓上中央、新北市長侯友宜高調宴請新北跨黨派立委、藍營大將個個聲勢看漲，都有望問鼎總統大位與黨主席；特別當民眾黨深陷帳務風波時，非綠陣營都期許國民黨把握時機硬起來。

蔣懂英文、形象佳

史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立今年曾點名蔣萬安與盧秀燕可望代表國民黨投入2028年總統大選，尤其蔣萬安形象佳、英文好、有國際經驗，加上台北市長是挑戰大位的絕佳跳板，條件比盧秀燕好。

儘管對投入總統大選的規劃，蔣萬安總搬出「眼前事情做好」、「專注於市政」等說詞，並不正面回答。但當基隆市長謝國樑霸凌案成立的第一時間，蔣萬安隨即接下「固樑」第一棒，頗有藍營共主的影子，更難掩蓋他在國民黨耀眼的地位。

盧秀燕到美面試

至於另一位被學者點名的市長盧秀燕，於今年7月訪問美國進行交流，更是上任市長5年多以來首次訪美，她強調此次出訪目的是增加姊妹市情誼、探訪台商與僑民等。面對媒體提問有關2028總統大選時，她也僅表示，當下只將市政工作做好及關心市政工作。

然而，盧秀燕抵達美國後，就因為當時台灣受到颱風凱米襲擊，便立即返台坐鎮，卻遭到綠營圍剿說是「搏版面」，國民黨立委王鴻薇當時說，綠營顯然是將盧當成2028年總統大選假想敵，希望藉此打擊盧的聲望，可見藍營內部也將盧秀燕視為總統大選的種子選手之一。

同時，台灣總統候選人按照慣例都會到美國進行「面試」，除了拓展自身的國際交流經驗，更要展現自己與重要大國運幄的能力，盧秀燕訪美不免有為總統大道鋪路的味道、藍營更傳出不少要盧秀燕參選黨主席的聲音，盼她提前為大選做準備。

北部諸侯群起

桃園科工園區三家SRF發電廠原本由桃園市前市長鄭文燦廢止許可，但後續遭經濟部撤銷廢止案，讓發電廠敗部復活。桃園市長張善政出手發函撤銷三家發電廠進駐案，一改過往溫和暖男的形象，強勢槓上中央，令人耳目一新。

另外，曾替國民黨出戰2024年總統大選的侯友宜，2026年將從新北市長退位，有不少民眾支持他重披戰袍，挑戰2028年總統大選。尤其現在國民黨手握立法院多數，還有院長韓國瑜坐鎮，氣勢上預計是更勝2024年。

如今他也是動作頻頻，高調宴請跨黨立委，包括民進黨立委蘇巧慧、民眾黨不分區立委黃國昌與國民黨立委洪孟楷等人，皆為未來可能角逐新北市長的人選，除了營造出市政為重的形象之外，更有打點未來新北市政布局的味道。

綠營須戒慎恐懼

民進黨全國黨代表暨地方黨部主委選舉結果出爐，由親賴系的派系大勝，總統賴清德於民進黨定於一尊，內部質疑的力量大減；加上在野勢力之一的民眾黨也因假帳風波失勢，所以國民黨監督政府的力量尤為重要，目前藍營各路市長聲勢看漲，更有望問鼎2028年總統大選，賴清德若欲爭取連任不可小覤！

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