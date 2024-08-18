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大衛營峰會週年重申印太和平 外交部：國際關切議題

中央社／ 台北18日電

美國白宮17日發布美日韓「大衛營峰會」一週年聯合聲明，重申三方致力維持印太和平。外交部今天表示，印太區域安全是國際社會普遍關切與重視的議題，多國已透過聯合聲明數度表態。

美日韓去年8月18日在大衛營（Camp David）舉行三方領袖峰會，會後發表聯合聲明，宣告3國在各領域、尤其是安保上的進一步合作。

美國白宮於美東時間17日發布美日韓「大衛營峰會」一週年聯合聲明，強調在去年峰會揭示的「大衛營原則」基礎上持續深化三方在安全、科技及經濟等領域的夥伴關係。

該聲明也重申，三方致力維持印太和平與穩定、維繫共享願景及共同面對全球重大挑戰的決心。

外交部今天透過新聞稿指出，印太區域安全是國際社會普遍關切與重視的議題，近期包括美日韓三方印太對話及三邊防長會議、美日菲三方峰會、美-歐盟印太高階諮商、美澳部長級諮商（AUSMIN）、美義、美日等多邊及雙邊場域的聯合聲明中，都納入維持印太區域的和平穩定、反對改變現狀的重要性。

外交部強調，台灣作為印太區域不可或缺的成員，將持續與美、日、韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

印太 外交部 美國

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