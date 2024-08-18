快訊

三重公車司機突自撞中央分隔島 車內一乘客輕傷

幫小孩存股18年賺849萬 他曝「報酬率160%」存股清單

為SRF案槓上中央？ 張善政：扭曲的程序廢除掉 就這個意思

非南遇百年大旱 未來五年恐升溫1.9度

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

氣候變遷加聖嬰現象，亞洲面對一連串颱風，歐洲與非洲則是大火、乾旱不斷！其中非洲南部的旱情更是特別嚴重，據估計約有17%民眾、6800萬人需要面臨糧食、飲用水短缺的危機。同時，聯合國極力呼籲各國減碳以減緩極端氣候，但未來5年全球恐升溫最多1.9度，暖化恐愈演愈烈。

降雨量僅過往20%

根據《半島電視台》報導，非洲南部發展共同體（SADC）秘書長馬格西17日宣布，非洲南部今年估計有6800萬人因為聖嬰引發的乾旱，面臨氣候災害危機。聖嬰現象讓非洲南部許多國家的雨季紛紛延後，甚至可能消失，包括辛巴威、馬拉威與尚比亞等國都深受其害。

SADC正召集各會員國討論如何援助這些國家。聯合國農糧署6月就已經提醒，乾旱將會造成本來就食物短缺的地區會面臨更嚴重的人道危機，其中非洲南部於2月面臨百年來最嚴重的旱情，降雨量僅有過往平均的20%，聯合國秘書長谷特雷斯擔心，非洲乾旱將造成更嚴重的不平等、永續目標也愈來愈難達成。

升溫恐難壓在1.5度

古特雷斯向來是國際最積極倡議減碳、汰除化石燃料的領袖之一，《美聯社》提到，他曾呼籲各國制定高比率的化石燃料公司營利增值稅，並批評這些公司是「創造氣候變遷混亂的黑道教父」。

國際雖然去年於氣候變遷大會陸續制定減碳目標，但對於化石燃料產業仍有高度需求，且近年來也碰上通膨、疫情等因素，影響各國淨零轉型的速率，許多地區的乾旱、暴雨也都比以往更盛。

今年6月是歐洲史上最熱月份，且全球連續1年的月均溫都是破紀錄高溫，世界氣象組織估計，未來5年將會比工業革命熱攝氏1.1到1.9度，但各國於2015年簽訂的《巴黎氣候協定》，是希望人類在本世紀末能將升溫限制在攝氏1.5度，極端氣候正持續對人類造成各種氣候災害。

【更多精采內容，詳見

化石 氣候變遷 非洲

延伸閱讀

非洲以外第1國！瑞典發現M痘新變異株 疾管署發醫界通函

創非洲首例 埃及啟用碳市場

非洲M痘疫情升溫 國際疫苗組織撥162億元助接種

瑞典出現較危險M痘病毒株案例 非洲以外首見

相關新聞

幼兒園性侵案 受害家長6點聲明曝光、籲判無期徒刑

台北市私立培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅性侵案宣判出爐，部分受害家屬發出六點聲明，雖然感謝法官在審判過程中的努力，但也認為...

李正皓爆京華城案柯文哲參加「神秘會議」 民眾黨：一點都不神秘

名嘴李正皓今天爆料，民眾黨主席柯文哲在2020年3月10日參加一場「DAY ZERO」神祕會議，會議結束後7天，京華城的...

非南遇百年大旱 未來五年恐升溫1.9度

氣候變遷加聖嬰現象，亞洲面對一連串颱風，歐洲與非洲則是大火、乾旱不斷！其中非洲南部的旱情更是特別嚴重，據估計約有17%民眾、6800萬人需要面臨糧食、飲用水短缺的危機。同時，聯合國極力呼籲各國減碳以減

賴清德上任近3個月未出訪 「過境外交」卡在美國大選？

相較於前總統蔡英文2016年就任一個多月後，就開啟首次出訪友邦行程，賴清德總統520就職將滿三個月，迄今仍未援例出訪友邦，近日傳出賴清德本月將過境美國訪問中南美友邦，但計畫似乎不太順利。

九三軍人節前夕 國防部表演日本軍閥軍歌所為何來

就在九三軍人節來臨前，國防部在空軍八一四空軍節的紀念活動當中，公開演奏侵略中華民國的日本軍閥的軍歌，這種歌頌日本軍閥的行為，玷汙了空軍節與軍人節應有的莊嚴。空軍節源起八年對日抗戰的八一四空戰，國防部在紀念八一四空戰場合，公開演奏當年侵略中華民國的日本海軍軍歌，軍人的敗德，就在不明禮節，不知廉恥。

邀請柯文哲反罷樑？謝國樑陣營：不切割白色力量 適當活動邀柯相挺

基隆市長謝國樑面臨罷免案考驗，尋求「非綠」陣營支持，民眾黨「白色力量」也是助力。民眾黨主席柯文哲雖陷政治獻金風暴，但謝陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。