非南遇百年大旱 未來五年恐升溫1.9度

氣候變遷加聖嬰現象，亞洲面對一連串颱風，歐洲與非洲則是大火、乾旱不斷！其中非洲南部的旱情更是特別嚴重，據估計約有17%民眾、6800萬人需要面臨糧食、飲用水短缺的危機。同時，聯合國極力呼籲各國減碳以減緩極端氣候，但未來5年全球恐升溫最多1.9度，暖化恐愈演愈烈。

降雨量僅過往20%

根據《半島電視台》報導，非洲南部發展共同體（SADC）秘書長馬格西17日宣布，非洲南部今年估計有6800萬人因為聖嬰引發的乾旱，面臨氣候災害危機。聖嬰現象讓非洲南部許多國家的雨季紛紛延後，甚至可能消失，包括辛巴威、馬拉威與尚比亞等國都深受其害。

SADC正召集各會員國討論如何援助這些國家。聯合國農糧署6月就已經提醒，乾旱將會造成本來就食物短缺的地區會面臨更嚴重的人道危機，其中非洲南部於2月面臨百年來最嚴重的旱情，降雨量僅有過往平均的20%，聯合國秘書長谷特雷斯擔心，非洲乾旱將造成更嚴重的不平等、永續目標也愈來愈難達成。

升溫恐難壓在1.5度

古特雷斯向來是國際最積極倡議減碳、汰除化石燃料的領袖之一，《美聯社》提到，他曾呼籲各國制定高比率的化石燃料公司營利增值稅，並批評這些公司是「創造氣候變遷混亂的黑道教父」。

國際雖然去年於氣候變遷大會陸續制定減碳目標，但對於化石燃料產業仍有高度需求，且近年來也碰上通膨、疫情等因素，影響各國淨零轉型的速率，許多地區的乾旱、暴雨也都比以往更盛。

今年6月是歐洲史上最熱月份，且全球連續1年的月均溫都是破紀錄高溫，世界氣象組織估計，未來5年將會比工業革命熱攝氏1.1到1.9度，但各國於2015年簽訂的《巴黎氣候協定》，是希望人類在本世紀末能將升溫限制在攝氏1.5度，極端氣候正持續對人類造成各種氣候災害。

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