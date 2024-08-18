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幼兒園性侵案 受害家長6點聲明曝光、籲判無期徒刑

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台北市信義區幼兒園爆發園長兒子毛畯珅對幼童性侵案。本報資料照片
台北市信義區幼兒園爆發園長兒子毛畯珅對幼童性侵案。本報資料照片

台北市私立培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅性侵案宣判出爐，部分受害家屬發出六點聲明，雖然感謝法官在審判過程中的努力，但也認為被告應判無期徒刑，且不能減刑或假釋

已遭撤照的台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵多名幼生，風波震驚社會，台北地方法院日前一審宣判，認定毛畯珅涉犯224罪，各罪判處刑度累積超過1200年，應執行有期徒刑28年，全案可上訴。

部分家長發布六大聲明，首先，毛男累積刑期達1252年多，實際執行期卻為28年，沒有被判無期徒刑，家長們仍感到不滿，呼籲二審法官不要讓被告減刑或假釋。第二，聲明中指出，知情未報的共犯未被揪出，家長們認為園內教職人員應該知情但未報，這種行為等同於隱匿和包庇。

第三，師資缺乏但不應縱容不當行為，家長們希望法院和檢察官不要縱放知情未報的教職人員。第四，兒少性侵案件應第一時間扣押證據，由於幼童無法了解或同意性自主，相關案件應立即扣押行為人的手機與3C產品。

第五，入職教職場域應繳納良民證，申請人若有案在身應即時註記，避免不肖之人流竄。第六，專業人員知情應依法通報主管機關，家長們呼籲教育部重新檢視通報的定義，避免知情未報的教保服務人員逃脫懲處。

代轉聲明的民進黨立委林月琴指出，除了針對毛男行徑應獲得合理刑罰外，她將繼續追蹤此案是否有隱匿、包庇、共犯之結構問題，以及與中央部會商討關於通報定義以及處置SOP避免任何憾事再次發生。

假釋 幼兒園

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