賴總統祈願國泰民安 行政院中元普渡備金紙型蛋糕
今天是中元節，總統賴清德今天透過臉書發文，祈願台灣諸事順遂、國泰民安。行政院長卓榮泰也提到，行政院中元普渡祈求國家風調雨順，面對極端氣候，要提倡淨零轉型，所以特別準備金紙型蛋糕，提倡環保也要讓好兄弟吃飽飽。
賴總統今天透過臉書發文表示，農曆7月15日是一年一度的中元節，各地有許多祭祀、普渡活動，也是慎終追遠的重要日子。他也要祈願台灣諸事順遂、國泰民安。
卓榮泰也透過臉書發布一則短片，他說，行政院舉行中元普渡大拜拜，祈求國家風調雨順。
卓榮泰說，面對極端氣候，要提倡淨零轉型，金紙希望能夠減量或是集中燒，所以行政院特別準備金紙型蛋糕，提倡環保也要讓好兄弟吃飽飽，希望家戶能減少燒金紙，真的要燒金紙要選擇通風、安全的地方，務必要減量，一起為保護地球多盡一分心力。
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