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林佳龍解密外交部普渡 乖乖、外幣紙錢跟泡麵上供桌

中央社／ 台北18日電

外交部林佳龍今天在社群媒體解密，外交部普渡都會準備各國外幣紙錢，而象徵外交部在處理國際事務「麵麵（面面）俱到」的泡麵也上供桌。

林佳龍今天在臉書發文指出，今天是中元節，全台各地這幾天陸續舉辦普渡活動；他幾天前參與外交部普渡儀式，祈求台灣一切平安、風調雨順。

林佳龍轉述幕僚分享的「眉角」表示，外交部的普渡都會另外準備各國的外幣紙錢，很有特色。

林佳龍說，他準備了台灣的綠色守護神「乖乖」希望萬事順利，以及平時最愛吃的「台酒花雕雞麵」，象徵外交部在處理國際事務「麵麵（面面）俱到」，還有被稱為「國民外交神器」，國際旅客來台必買的義美小泡芙。

林佳龍強調，中元節更重要的是常懷感恩的心，願在這塊民主自由的土地上，台灣人都能幸福生活、平安健康。

外交部 林佳龍 社群媒體

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