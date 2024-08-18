邀請柯文哲反罷樑？謝國樑陣營：不切割白色力量 適當活動邀柯相挺

基隆市長謝國樑面臨罷免案考驗，尋求「非綠」陣營支持，民眾黨「白色力量」也是助力。民眾黨主席柯文哲雖陷政治獻金風暴，但謝陣營認為，風暴真相還待釐清，目前不用和柯切割，有合適的活動，仍會邀請柯文哲現身基隆相挺。

中選會日前宣告罷免謝國樑案成立，10月13日投票。發動罷免案的公民團體「山海公民拆樑行動」，規畫一系列宣傳和宣講活動，謝國樑陣營也積極備戰，9月6日將在謝競選市長時，展現「陸戰」實力的舊麵粉廠，舉辦「反惡罷、挺善樑」造勢活動。

回顧基隆歷次選舉，選民結構呈現藍大於綠。只是今年初總統大選投票，藍綠白在基隆呈現三足鼎立態勢，分別拿下8萬4507票、7萬6079票和5萬8195票，鐵桿藍和死忠綠其實差距不到1萬票，更凸顯白色力量在罷免案的關鍵角色。

外界關注謝國樑是否會邀請柯文哲前來相挺，謝一貫的答覆是樂見所有支持他的人前來幫忙。去年鷄籠中元祭放水燈遊行，新北市長侯友宜應邀出席。今年放水燈遊行昨晚登場，傳言謝陣營想邀柯文哲成行，但考慮目前的政治局勢作罷。

謝國樑向來與白營交好，副市長邱佩琳還是民眾黨員，促成柯來訪名正言順，只是民眾黨和柯文哲正值多事之秋，謝柯會的時機間還待雙方推敲。

邱佩琳今天說，好的政策應該大家互相配合、宣傳，謝國樑用心施政，理念如果和民眾黨相符，本來就會相互幫助，藍白合作在基隆是沒有問題的，有好的機會就可以請柯文哲前來基隆。

基隆被視為「藍白合」示範區，民眾黨立委黃珊珊10日曾走訪基隆仁愛市場等地，在信三路一家肉圓店與謝國樑一起嘗美食，相挺意味濃。

民眾黨新北議員陳世軒近期曾到基隆參訪公車處舊址轉型成為音樂空間「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」。民眾黨台北市議員張志豪、林珍羽上月也到基隆，出席基隆市府與星宇航空合作打造的「基隆火車站南站」候車亭啟用，民眾黨要角透過參訪市政成果方式，巧妙為謝國樑助攻。

拆樑團體發言人李晏蓉說，拆樑陣營志工也有民眾黨支持者，當時挺柯志工便對柯文哲有意無意挺謝國樑的言論覺得失望，感嘆柯文哲不見得理解基隆。李晏蓉認為，柯文哲目前陷入假帳風暴，應該先把黨內事務說清楚、講明白再來插手基隆的事，否則未免太不負責任。