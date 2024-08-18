宏國前副總統提與台復交？外交部：持續關注政治情勢

宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）近日表示，如果他在2025年贏得下屆宏國總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。外交部表示，外交部將持續關注宏國的政治情勢，會秉持坦誠開放的態度與世界各國交往，不會預設前提。

宏都拉斯去年與我國斷交，不過現正爭取所屬黨派「自由黨」（Partido Liberal）總統候選人提名的宏都拉斯前副總統納斯拉亞，日前在接受宏都拉斯當地媒體「美洲電台」（Radio America）專訪時，再次反對宏都拉斯與中國簽訂自由貿易協定（FTA），納斯拉亞更強調，如果他當選總統，將再次承認台灣是一個國家，並且恢復和台灣的外交關係。

對此，外交部表示，已注意到相關言論，並表示，中國長期對我國友邦威脅利誘從未間斷，意圖孤立我國際地位，尤其宏都拉斯與中國自去年3月建交以來，雖然渴望在經貿及投資領域受惠，但事實證明，中國對宏國始終未能履行鉅額建交承諾，宏國卻絲毫未獲得預期的益處，反而先面臨養蝦業急劇崩潰和雙邊貿易嚴重失衡的惡果，再一次凸顯中國在外交場域無所不用其極的惡劣行徑。

外交部說，相對於中國為達目的不擇手段的外交行徑，我國向來秉持互惠互助的精神協助友邦民生發展，各項成果有目共睹。外交部將持續關注宏國的政治情勢，也會秉持坦誠開放的態度與世界各國交往，也不會預設前提，任何有助提升我國國際地位、拓展我國際空間的機會，外交部一向都認真看待，並全力以赴。