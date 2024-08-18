中元節AIT入境隨俗普渡 綠色乖乖、美金與啤酒端上桌

今天是中元節，美國在台協會（AIT）入境隨俗進行普渡，AIT在社群媒體表示，今年準備了美金紙錢、食物、啤酒以及有「神秘力量」的綠色乖乖，祝福台灣民眾闔家平安。

AIT今天在官方臉書發文指出，今天是中元普渡，AIT 也加入台灣民眾行列，一起祭拜祖先和好兄弟，準備了紙錢（當然是美金）、食物和啤酒。

為了入境隨俗，AIT做足了功課，還特別提及，「我們知道乖乖有神秘力量，能讓難以控制的機器乖乖聽話」。

中元普渡是台灣民眾的重要民俗宗教活動，AIT日前也公布美國國務院2023年「國際宗教自由報告」，肯定台灣憲法保障宗教自由。過去一年來，AIT代表與立法委員、內政部等部會、內閣閣員以及台灣宗教自由無任所大使布興．大立交流互動，也與台灣各宗教團體、領袖會面。

報告提及，內政部於去年9月將宗教事務主管機關升格成立宗教及禮制司，同時防止個人侵害宗教團體持有的財產，截至去年10月，近400個宗教團體申請將不動產變更登記為相關宗教財團法人、法人或寺廟所有。

至於建議事項，報告指出，台灣的22萬8000名外籍看護和家事勞工族群仍不適用勞基法，無法享有每週至少休假一天的法律保障，致使印尼和菲律賓勞工無法參加宗教禮拜。

對此，勞動部表示，將持續透過多元管道，向雇主宣導准許外籍家事勞工週休一日，以及參加宗教禮拜對移工的重要性，並放寬喘息服務的適用資格；有宗教領袖建議，期望雇主應提供移工私人祈禱空間。