美國民主黨大會明登場 跨黨派代表團啟程赴美觀選

美國民主黨全國黨代表大會19日在芝加哥登場，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）預計在會中將獲得正式提名，代表民主黨與共和黨總統候選人川普角逐總統大位。我外交部也邀請跨黨派代表團赴美參與民主黨全代會觀選。

美國共和黨全國代表大會在上個月15到18日舉辦，民主黨全國代表大會將於19日登場。跨黨派代表團出席成員，包括有民進黨推派立委王定宇和范雲、發言人韓瑩、高雄市議員湯詠瑜、新竹市前議員李姸慧出席；國民黨推派立委許宇甄、邱若華和葛如鈞、發言人楊智伃、駐美代表秦日新，民眾黨由黃國昌一人出席。

民進黨赴美代表團由民進黨立委王定宇領軍，於今日啟程訪美。王定宇行前表示，很榮幸擔任觀選團總團長，台美關係是台灣重要外交關係，美國各黨派都是台灣珍惜的朋友，「不分黨派，一起為台灣外交努力！」

黃國昌今下午4時則會舉行記者會，向外界代表台灣民眾黨團訪美參與民主黨黨代表大會事宜，並回應時事議題。

國民黨主席朱立倫上周與立委許宇甄、海外部主任陳以信一同啟程赴美，先至舊金山參加全美總支部年度大會，還前往史丹佛大學胡佛研究中心與學者會談，接著到休士頓出席全美台灣同鄉聯誼會活動。許宇甄也會前往芝加哥，與立委葛如鈞、邱若華、黨發言人楊智伃與黨駐美代表秦日新共同參加美國民主黨全國代表大會。

朱立倫重申，「親美、友日、和中」是國民黨的重要外交路線，國民黨代表團一定會讓美方深刻理解國民黨堅定的親美立場；相信美方一定充分理解並接受國民黨作為一個穩定和安定的力量。