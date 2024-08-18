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美中競爭 江啟臣籲台灣應扮演4大關鍵角色

中央社／ 台北18日電

立法院副院長江啟臣今天表示，美中競爭態勢將長期存在，台灣未來在國際社會中要積極扮演4大關鍵角色，分別是區域秩序與民主價值的捍衛者、兩岸和平與安定的推進者、科技創新的領航者、全球人道主義的貢獻者。

江啟臣應邀出席在美國休士頓舉辦的全美台灣同鄉聯誼會第46屆年會，並分享變動中的印太局勢，台灣的因應和角色。

江啟臣在臉書粉絲團發文指出，隨著全球對印太區域的關注日漸增加，尤其在軍事、外交與經濟等領域，台灣的戰略地位日益重要，應該從中找到自己的戰略定位，確保國家的安全與繁榮，並保持經濟與科技領先地位、還要不斷強化自身韌性。

江啟臣表示，美中競爭的態勢將長期存在，並影響全球局勢，台灣在捍衛價值時，也必須與更多民主夥伴國家推動實質合作。

江啟臣指出，他認為台灣未來在國際社會中要積極扮演4大關鍵角色，分別是區域秩序與民主價值的捍衛者、兩岸和平與安定的推進者、科技創新的領航者、全球人道主義的貢獻者。

江啟臣表示，尤其台灣在各領域深厚的軟實力不僅具有嚇阻力，同時也是拓展實質外交的工具，藉此拓展新的國際夥伴關係，進而能在全球變局中保持競爭力與影響力。

江啟臣指出，努力推動國會外交不只捍衛中華民國的民主價值，更希望推動國際間的實質合作，如此的夥伴關係才真實，有價值。

印太 江啟臣

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