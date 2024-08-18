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桃園市長張善政挺謝國樑 「謝在做他應該做的事情」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
桃園市長張善政（中）今早和桃園市養豬協會理事長林丞德（左），到基隆市公有成功市場行銷桃園黑毛豬產品，並表達力挺基隆市長謝國樑（右）的立場。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政（中）今早和桃園市養豬協會理事長林丞德（左），到基隆市公有成功市場行銷桃園黑毛豬產品，並表達力挺基隆市長謝國樑（右）的立場。記者邱瑞杰／攝影

桃園市長張善政今在基隆表示，基隆市民應該要看清楚，基隆市長謝國樑是個好市長，謝在做應該做的事情，希望基北北桃合作的機會和管道能夠繼續下去，讓所有的市民能夠受惠。

張善政和桃園市養豬協會理事長林丞德，今天上午到基隆市公有成功市場行銷桃園黑毛豬產品，謝國樑到場接待，並與張、林一起品嘗基隆小吃。

發動罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」，號召民眾連署通過罷免案門檻，中央選委會已宣布10月13日投票，同意和不同意罷免雙方都逐步加大宣傳力道，爭取更多民眾支持。

張善政在成功市場表示，他到基隆一方面行銷桃園的畜產品，同時也知道最近謝國樑需要旁邊（城市）的支持。前年12月底謝國樑就任基隆市長，他就任桃園市長，還有台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，基北北桃4個城市的市長，就跟家人一樣，在很多市政建設上面一起來搭配，效果非常好。

張善政舉例，像大家知道的「1200月票」，就是民眾非常歡迎的一項。基隆和桃園一個在4個城市的最北邊，一個在最南邊，雖然距離比較遠，但是心還是連在一起。

張善政說，雖然桃園跟基隆離的比較遠，但是他對於現在的罷免案，覺得基隆市民應該要看清楚，謝國樑是一個好市長，在做基隆市長應該做的事情，希望基北北桃一家人的感情，還有合作的機會、管道能夠繼續下去。基北北桃4個城市長久努力下去，一起打造生活圈，讓所有的市民能夠受惠。

桃園市長張善政（左二）今早和桃園市養豬協會理事長林丞德（左一），到基隆市公有成功市場行銷桃園黑毛豬產品，並表達力挺基隆市長謝國樑（左三）。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政（左二）今早和桃園市養豬協會理事長林丞德（左一），到基隆市公有成功市場行銷桃園黑毛豬產品，並表達力挺基隆市長謝國樑（左三）。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑

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