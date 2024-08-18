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國民黨造勢挺謝國樑、韓國瑜會現身？ 謝國樑：由黨中央處理

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
桃園市長張善政（左二）今早和桃園市養豬協會理事長林丞德（左一），到基隆市公有成功市場行銷桃園黑毛豬產品，並表達力挺基隆市長謝國樑（左三）。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政（左二）今早和桃園市養豬協會理事長林丞德（左一），到基隆市公有成功市場行銷桃園黑毛豬產品，並表達力挺基隆市長謝國樑（左三）。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，國民黨預定9月6日在「舊麵粉廠」造勢。媒體詢問立法院長韓國瑜是否到場，謝國樑今天說，出席貴賓由黨中央全權處理。桃園市長張善政今到基隆表示，當天他出國，但若班機時間容許也會出席相挺。

張善政今天和桃園市養豬協會理事長林丞德，到基隆市公有成功市長行銷桃園黑毛豬產品，謝國樑出面接待。

國民黨基隆市黨部近期宣傳9月6日，將在舊麵粉廠舊址舉辦反惡罷、挺善樑活動造勢，主題是「守護中華華民」，號召民眾一起站出來挺謝國樑，表示民進黨為了明年2月1日開始罷免國民黨立委，一定要先罷謝，如果大家不出來投票，「謝國樑就完了」。

過去一、兩個月，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人都到基隆挺謝國樑。韓國瑜尚未現身，媒體記者今天問謝，韓9月6日會出席嗎？

謝國樑表示，希望國民黨所有的同志跟所有的好朋友、長官都能夠來參加。邀請貴賓的部分，由我黨中央統一來邀請，所以他授權跟請黨中央全權的處理。

至於張善政能否到場，張說，他要再查一下，因為那天剛好要出國，他要查一下他的班機，如果班機時間容許的話會出席。

國民黨9月6日將舉辦造勢活動，立法院長韓國瑜是否到場受關注，基隆市長謝國樑今天說，出席貴賓由黨中央全權處理。記者邱瑞杰／攝影
國民黨9月6日將舉辦造勢活動，立法院長韓國瑜是否到場受關注，基隆市長謝國樑今天說，出席貴賓由黨中央全權處理。記者邱瑞杰／攝影
國民黨9月6日將舉辦造勢活動，立法院長韓國瑜是否到場受關注，基隆市長謝國樑今天說，出席貴賓由黨中央全權處理。記者邱瑞杰／攝影
國民黨9月6日將舉辦造勢活動，立法院長韓國瑜是否到場受關注，基隆市長謝國樑今天說，出席貴賓由黨中央全權處理。記者邱瑞杰／攝影

國民黨 謝國樑

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