不甩蔡壁如？ 柯文哲：黃珊珊負責善後啟動黨務改革

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實風波，前立委蔡壁如點名大選辦公室競選總幹事黃珊珊應該負起政治責任，辭職負責，柯文哲上午受訪時宣布，民眾黨目前要有人負責處理善後，他已要求黃珊珊負責善後小組，此外還會啟動四樣黨務改革，包括重啟財務監督委員會、建立長期合作的律師團、重新建立應變小組及善後小組，未來不排除每天舉行記者會，比照新冠肺炎疫情期間，主動搜集問題向社會各界回答。

柯文哲今天前往台南出席「眾心雲集創業論壇」活動，他在上午8時許步出家門接受媒體採訪，談及近期政治獻金的查帳進度，直言事件到現在鬧了一個星期，大概已經查了三分之一，民眾黨會痛定思痛，過去也遇到很多挫折，不過大多都能克服繼續前進。

柯文哲說，民眾黨經過這個星期的反省，大概有幾樣黨務改革要做，首先是財務監督委員會，民眾黨過去就有這個制度，不管是多小額的捐款，都要有完整的財務監督，而且要有外聘的委員，檢查這些財務支出，「我們赫然發現這次總統大選，怎麼會沒有這個制度、完全沒有作用，等於是一兩個人在看帳，然後又把主要工作外包。」

柯文哲指出，現在很多企業都是電子記帳，民眾黨的問題在於，看到憑證然後支出，最後把憑證交給會計師登錄，「這個有很大的問題，我們自己好像沒有內帳」，未來如果可以建立電子帳戶系統，希望連同選舉帳戶也一併使用，終究還是要走向電子化，整個帳真的是亂七八糟。

柯文哲也說，民眾黨要建立長期合作的律師團，例如這次很多人被傳訊，律師真的是隨便抓，因為平常沒有準備，政黨很容易牽涉到法律糾紛，還是要建立長期合作的團隊。再者，民眾黨要建立應變小組，以這次的選舉為例，「社會大眾不是懷疑柯文哲的誠信，而是柯文哲的治國能力」，因為事件處理得荒腔走板。

柯文哲透露，他昨天有找來時任競選總幹事黃珊珊，「我跟她講辭職最簡單、屁股拍一拍就走人」，不過現在的善後小組，還是要由她來負責，因為過去擔任競選總幹事，還有很多東西要在監察院系統更正，民眾黨與其陷入被動、每天讓媒體抓一兩個錯誤，不如就定期把查帳進度，或者發現什麼問題，直接跟社會各界報告。

柯文哲認為，面對媒體的相關抹黑，還是要有新聞回應的能力，民眾黨要有完整的組織，包括財務監督委員會、長期合作的律師團、還有應變小組及善後小組，這些東西都要從今天開始啟動，民眾黨成立以來遇到很多困難，但是每一次都可以克服困難、繼續往前進，「我們不會被挫折打倒，終究還是要改變台灣。」

媒體詢問，黃珊珊主責處理善後，是否意味不會被開除黨籍，柯文哲則表示，「善後小組是行政的事，中評會懲處是另外」，兩個是互相獨立的事件，「我倒覺得是這樣，誰的責任誰就要把它扛起來做好，這個才是負責任的態度。」