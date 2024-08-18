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京華城案名嘴爆柯文哲神秘會議她疑牽線人 與會名單曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（右）在總統大選倚重競選總幹事黃珊珊（左）。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲（右）在總統大選倚重競選總幹事黃珊珊（左）。本報資料照片

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷京華城案，名嘴李正皓爆料京華城高容積率的起點，是源自柯文哲2020年3月10日的一場「神秘會議」，李指這場會議是柯文哲與一位「位高權重的她」開會，並稱這人疑似也是整個京華城案的牽線人？會議名單也曝光，當日除北市府當時的法務局與主計處2名女性首長，還有北市議員應曉薇及北市前副市長黃珊珊。

北市議會京華城案召集人游淑慧受訪時說，她不能確認李正皓指的「神秘會議」，是否與調查小組調閱資料3月10日有一場會議是同一場會議，不過的確柯文哲3月10日的一場會議中，與會者都是市府官員，有前副市長黃珊珊出席，不過那一場並沒有前副市長彭振聲。

北市議員簡舒培認為，黃珊珊既然是19年經驗的議員，擔任副市長後，對於京華城案高容積率爭議，怎麼沒有提醒柯文哲相關爭議，尤其京華城不斷陳情，郝龍斌任內沒有給、柯文哲第一任也沒有給，為何柯文哲第二任收到陳情就「交辦」？難道不知這個高容積率不可以給？黃珊珊在京華城案為何睜一隻眼閉一隻眼？外界會質疑黃珊珊在京華城案的角色，這是最重要的關鍵。

名嘴李正皓的爆料，指柯文哲2020年3月10日參加一場「DAY ZERO」神祕會議，會議結束後7天，京華城的陳情信就來了，民眾黨發言人吳怡萱則表示，李正皓口口聲聲說的「神秘會議」其實一點都不神秘，就是過去以來一直行之有年的議員便當會，清清楚楚、公開透明留下會議紀錄。

李正皓在臉書以京華城案的零日攻擊為題貼文，表示柯文哲一直用「轉送」陳情信來當自己的遮羞布，確實京華城在2020年3月17日發了一封陳情信到台北市政府市長室，接著2020年3月19日，北市府市長室就發了一個由柯文哲親簽的陳情案「交辦單」給都發局，之後都發局「奉交下」召開專家會議為京華城容積獎勵解套。

李正皓也說，2020年03月10日這場會議除了柯，還有介紹京華城給柯文哲的人，李指這個人位高權重、北市政商關係良好，如果「她」是整起事件的牽線人，如果柯文哲被起訴圖利罪，那「她」會不會也有圖利罪的嫌疑呢？這才是本案未來關注的重點。

由於外界暗指這個「位高權重的她」是否就是北市前副市長黃珊珊？北市議會京華城調查小組召集人游淑慧受訪表示，她不知道李正皓指的神秘女子是誰，不過議會調查小組調閱3月10日有一場會議，當天出席的都是市府官員，的確前副市長黃珊珊有出席，不過她無法確定小組調閱的會議，是否與李正皓指的那一場「神秘會議」是同一場會議。

北市府 李正皓 柯文哲

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