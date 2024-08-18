點出柯文哲最大問題！呱吉曾提醒「2事不改」：沒資格選總統

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷政治獻金申報、及京華城等三大案。北市前市議員邱威傑在臉書點出他卸任前曾跟柯文哲提醒兩件事，若沒解決是沒有資格挑戰總統大位，邱在臉書說，如今回頭看，仍十分精準。邱威傑說，他卸任前最後一次總質詢對柯文哲說的話，是「如果不改變個性，解決民眾黨人才不足的問題」，是沒有資格挑戰總統大位的。

對於柯文哲的政治獻金案，邱威傑說，即便是在把所有競選經費的過錯都推到外部會計師端木正的前提下，仍然可以問，「為什麼民眾黨把這麼多重要的責任，放在端木正這個不可信任的人員之上」。除了記帳與會計師，還包括不分區立委候選人、富邦獨董等職務。更不要提這個前提未必存在，有待檢調單位的調查結果。

邱威傑也重提他自己對於政治獻金規定的看法，及目前法規忽視目前台灣選舉常態事實。他說，依照台灣現行法律，個人只有在選舉前幾個月才能開設政治獻金專戶，選舉結束後就要關閉帳戶，將結餘款項捐出或挪作其他法律允許的用途。他一向反對無限制的選舉經費競賽。

邱說，當年選舉時，他限制自己的選舉經費在120萬以內，但這條法律也忽視了台灣現在選舉常態化的事實，因台灣每兩年一次選舉，所有檯面上或檯面下的候選人，都在這兩年間進行各種媒體與社群的操作，競選行為從來沒有停過。