名人思生活／林右昌愛山戀海 安靜與自己對話

民進黨秘書長林右昌一路擔任黨公職，給人「很政治」的印象，私底下其實是個喜歡上山下海的人，10幾年前接觸水肺潛水後，就黏上海洋。他大讚潛水是紓解繁忙壓力的良方，「因為在海中，只有自己的心跳聲和氣泡聲。」

水肺潛水是潛水員攜帶水下呼吸系統進行的活動，利用調節器把氣瓶中的壓縮氣體轉化成可供人體正常呼吸的壓力，一般休閒潛水通常在水下40米內，主要是觀賞海洋生態的娛樂活動，裝備有潛水面鏡、呼吸管、防寒衣、手套與套鞋、蛙鞋、配重、氣瓶等，通常氣瓶約可潛水1小時。

林右昌笑說，自己從學習到考取證照花了3個月，25米是他下潛最深的深度，超過25米，陽光照不到，也不會有珊瑚，沒有光線的海底，沒有美麗景色可看，風險也會提高。

林右昌說，2008年民進黨敗選失去政權，當時他33歲，擔任政治幕僚，開始思考人生下一步，在政治圈和回學術界徘徊，於是趁空檔去學水肺潛水，讓自己充充電；當他潛到水裡時，覺得大海就像一個大魚缸，「在海裡的感覺很自我、很寧靜，只有自己的心跳聲和呼出的氣泡聲」，印象最深刻是在東北角下潛到25米深，教練突然轉過來手比後面，林一回頭，看到上萬隻魚群游過，那一刻讓他很感動。

這些經驗讓林右昌更愛上海洋，他任基隆市長時，就對基隆瑪陵坑溪、友蚋溪等溪流封溪護魚、調查生態，也在潮境灣畫設保育區。他說，那是全國最小的保育區，漁民成立護漁隊巡守，2、3年後魚群、海龜、海豚都回來了，保育效果佳。

林右昌說，從政期間沒有規律運動，偶爾登山、潛水可以安靜地和自己對話，現今社會繁忙、壓力大，推薦民眾可考慮藉由這些活動舒壓。他認為台灣的海洋活動很精彩，除了東北季風期間不太適合外，其他時段的東北角、北海岸、東部等，大多數都適合參與海上活動。

「我堅信做任何事情，熱情最重要。」林右昌說，他對有興趣的事都會充滿熱情，通常要成就一件事很辛苦，也會有很多挫折，從潛水就能體會。今年新目標是要趁空檔去學開小艇、帆船。