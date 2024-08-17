岸田貼文回覆賴總統 涉外人士：台日關係緊密友好

日本首相岸田文雄昨天在社群平台X發文，回覆總統賴清德的感謝文。涉外人士今天表示，岸田的回覆貼文不僅凸顯台日關係緊密友好，亦彰顯台日雙方是共享自由民主價值的堅實夥伴。

日本首相岸田文雄日前宣布不參選9月自民黨總裁選舉後，總統賴清德在X平台發文，感謝岸田任內對台灣的堅定支持。岸田文雄昨天也在X回覆賴總統的貼文，並以中文表示「感謝來自台灣的溫馨聲援」，相信日台間的羈絆（kizuna-心靈連結）今後也會繼續深化。

涉外人士表示，有許多台灣網友湧入這則貼文底下留言，表示「這段話非常溫暖且具有深意」、「台日友好」，亦有日本網友在底下留言，稱讚「台灣是最好的夥伴」。

涉外人士說明，岸田宣布不競選連任後，多位國家領袖發表貼文，對岸田任內所做努力表達誠摯感謝，如美國總統拜登讚揚岸田的領導具歷史意義，將美日同盟推向新的高度。

涉外人士提到，岸田昨天陸續在X平台回覆感謝，首先是轉貼美國總統拜登貼文，再來是台灣總統賴清德，接續是澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）。

涉外人士指出，岸田的回覆舉措不僅凸顯台日關係緊密友好，亦彰顯台日雙方是共享自由民主價值的堅實夥伴，並說明賴總統作為印太地區民主國家重要領袖，備受國際社會肯定認同。

事實上，賴總統此前曾透過X平台與各國領袖互動，包括台灣今年4月發生花蓮大地震，印度總理莫迪（Narendra Modi）發文送暖，賴總統轉貼該貼文表達感謝；今年6月，賴總統也發文祝賀莫迪當選連任，莫迪也轉發貼文，表示「期待台印之間關係更緊密」。