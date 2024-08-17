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李正皓爆京華城案柯文哲參加「神秘會議」 民眾黨：一點都不神秘
名嘴李正皓今天爆料，民眾黨主席柯文哲在2020年3月10日參加一場「DAY ZERO」神祕會議，會議結束後7天，京華城的陳情信就來了，柯文哲辦公室隨即以「市民陳情案件」為由交辦都發局。民眾黨發言人吳怡萱表示，李正皓口口聲聲說的「神秘會議」其實一點都不神秘，就是過去以來一直行之有年的議員便當會，清清楚楚、公開透明留下會議紀錄。
京華城容積率爆增案，李正皓指出，柯文哲一直用「轉送」陳情信來當自己的遮羞布，確實京華城在2020年3月17日發了一封陳情信到台北市政府市長室，隔2天也就是3月19日，台北市政府市長室發了一個由柯文哲親簽的陳情案交辦單給都發局，之後都發局「奉交下」召開專家會議為京華城容積獎勵解套。
吳怡萱回應，李正皓口口聲聲說的「神秘會議」其實一點都不神秘，就是過去以來一直行之有年的議員便當會，台北市議會藍綠議員都有參與過，而且清清楚楚、公開透明留下會議紀錄，出席人員都清楚載明，請問到底哪裡神秘？
吳怡萱批評，李正皓抄市議員游淑慧爆過的無聊紀錄，然後像當編劇一樣，連議員便當會都能被他編成「Day Zero」，請問這部有拿到文化部的補助嗎？
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