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派員參加美兩大黨全代會 朱立倫：國民黨堅定親美立場

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫台灣時間15日深夜搭機前往美國，參加國民黨在全美的黨務幹部研習會。朱立倫今在美重申國民黨「親美、友日、和中」的外交路線。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫台灣時間15日深夜搭機前往美國，參加國民黨在全美的黨務幹部研習會。朱立倫今在美重申國民黨「親美、友日、和中」的外交路線。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫台灣時間15日深夜搭機前往美國，參加國民黨在全美的黨務幹部研習會。朱立倫在美重申國民黨「親美、友日、和中」的外交路線，並表示已派代表參加兩大黨的全國代表大會，一定會讓美方深刻理解國民黨堅定的親美立場。

朱立倫表示，今天在舊金山，他和組發會主委許宇甄、海外部主任陳以信參加國民黨的全美黨務幹部研習會。他們也拜訪了舊金山華埠內的傳統僑社，並在洪門致公總堂內，與國父孫中山先生的辦公桌拍照留念。

朱立倫說，他們希望透過實際行動，繼續凝聚美加地區的黨代表力量，也希望透過這次訪問，親自感謝傳統僑社的長期支持。

朱立倫指出，今年對美國來說是關鍵的一年，國民黨與美國的兩大黨長期保持密切聯繫，他相信美方充分理解到國民黨是一股穩定的力量。因此，他將前往史丹佛大學的胡佛研究所，與20多位學者、老朋友們，分享討論美國大選和區域安全的看法。

朱立倫重申「親美、友日、和中」是國民黨的重要外交路線。他表示，國民黨已派代表參加共和黨全代會，以及馬上到來的民主黨全代會，他們一定會讓美方深刻理解國民黨堅定的親美立場。

朱立倫強調，國民黨希望維護區域的安定並促進兩岸和平，這與美方的立場一致。國民黨會繼續透過交流和對話來穩定區域安全，而不是透過對抗，他相信美方朋友一定充分理解，並接受國民黨作為一個穩定和安定的力量。

另外，朱立倫提到，國民黨近年來的改革重點是年輕化，他們希望能吸引更多僑界新一代的青年加入他們的行列，期盼未來有更多年輕世代成為國民黨的代表。

朱立倫還說，今晚他也將與矽谷科技界的人士共進晚餐，希望就未來科技升級和科技競爭力的問題交換意見，期待台灣越來越好，台美關係繼續深化。

國民黨 朱立倫 美國大選

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