聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴清德有新家人了！截肢毛孩斑斑入住總統官邸
今天是國際流浪動物日，賴清德總統在臉書表示，「我有了新的狗狗家人斑斑，已經在前陣子為牠辦了入厝派對」。賴總統說，斑斑因為陷阱而截肢，在台灣愛狗人協會的照顧之下，已經逐漸康復；他也為迎接斑斑的入住做了許多準備，希望牠感到舒適開心。
賴總統說，和斑斑的初次相遇，是在今年6月屏東縣動物之家的揭牌典禮，「當時一看到牠，我就想要帶牠回家」。斑斑雖然行走不是很方便，卻不怕生，仍然熱切地探索自然、愛著周邊的一切。
賴總統表示，他曾經擔心，斑斑會不會無法適應新環境？台灣愛狗人協會理事長顏杏娟告訴他，這是必經的過程，他們對於每一個送養的毛小孩，即使再不捨，都要放手讓牠去尋找牠的幸福。
賴總統表示，近年來，許多單位不斷推廣領養取代購買、領養不棄養 ，這不僅是重要的觀念，更是一個改變生命的行動。因人類棄養而在外流浪的犬貓，可能會對自然環境、台灣原生種造成影響，讓我們一起努力，減少流浪動物，也嚴肅嚴肅地看待我們對每個生命的承諾。
賴總統表示，為迎接斑斑的入住做了許多準備。據了解，斑斑入住總統官邸前，賴總統已為斑斑佈置好睡窩、水碗、餐具，斑斑「入厝」當天，更準備了玩具、斑斑造型的寵物蛋糕等，副總統蕭美琴也送上寵物食品。
幕僚表示，斑斑到達總統官邸後，賴總統親自迎接，更細心詢問顏杏娟斑斑的日常生活習慣，在牽斑斑進入官邸時，賴清德手上撐的傘更是傾向斑斑，保護牠不被雨水淋濕，斑斑進到新家後，賴總統也親自餵斑斑吃寵物蛋糕。
此外，賴總統也在YouTube頻道公布「賴桑與我」全新第二季企劃，第一集就是「斑斑入厝派對」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言