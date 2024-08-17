賴清德有新家人了！截肢毛孩斑斑入住總統官邸

今天是國際流浪動物日，賴清德總統在臉書表示，「我有了新的狗狗家人斑斑，已經在前陣子為牠辦了入厝派對」。賴總統說，斑斑因為陷阱而截肢，在台灣愛狗人協會的照顧之下，已經逐漸康復；他也為迎接斑斑的入住做了許多準備，希望牠感到舒適開心。

賴總統說，和斑斑的初次相遇，是在今年6月屏東縣動物之家的揭牌典禮，「當時一看到牠，我就想要帶牠回家」。斑斑雖然行走不是很方便，卻不怕生，仍然熱切地探索自然、愛著周邊的一切。

賴總統表示，他曾經擔心，斑斑會不會無法適應新環境？台灣愛狗人協會理事長顏杏娟告訴他，這是必經的過程，他們對於每一個送養的毛小孩，即使再不捨，都要放手讓牠去尋找牠的幸福。

賴總統表示，近年來，許多單位不斷推廣領養取代購買、領養不棄養 ，這不僅是重要的觀念，更是一個改變生命的行動。因人類棄養而在外流浪的犬貓，可能會對自然環境、台灣原生種造成影響，讓我們一起努力，減少流浪動物，也嚴肅嚴肅地看待我們對每個生命的承諾。

賴總統表示，為迎接斑斑的入住做了許多準備。據了解，斑斑入住總統官邸前，賴總統已為斑斑佈置好睡窩、水碗、餐具，斑斑「入厝」當天，更準備了玩具、斑斑造型的寵物蛋糕等，副總統蕭美琴也送上寵物食品。

幕僚表示，斑斑到達總統官邸後，賴總統親自迎接，更細心詢問顏杏娟斑斑的日常生活習慣，在牽斑斑進入官邸時，賴清德手上撐的傘更是傾向斑斑，保護牠不被雨水淋濕，斑斑進到新家後，賴總統也親自餵斑斑吃寵物蛋糕。