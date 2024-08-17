考委人事停擺國考也停？ 李彥秀：民進黨勿散播假消息

國家考試將停擺？新任考試委員人事案延宕中，考試院、民進黨皆稱將造成國考舉辦事宜影響。國民黨立委李彥秀今日表示，今年所有的國家考試都可順利進行，不會影響考生的權益，與新任考試委員人事案無關，請民進黨不要為了政治鬥爭，再用假訊息，製造假新聞，影響考生報考與準備考試的情緒。

考試院長黃榮村日前說，人事空窗對國家考試所造成的影響，考試院將於未來2周的院會提出權宜措施；也有民進黨立委說，考試委員人事案未如期通過，導致國家考試無法如期舉行，將重創考生權益。

民進黨立法院黨團提議就考試委員人事案、ＮＣＣ委員人事案是否召開臨時會，進行協商，立法院長韓國瑜日前召集各黨團，商議是否要為人事案召開臨時會，但協商無共識。

李彥秀說，民進黨不斷放話「考試委員人事案未如期通過，導致國家考試無法如期舉行，將重創考生權益」。這根本就是用假訊息放話恐嚇台灣人民，情緒勒索立法委員，更是拿考生的權益作為政治鬥爭的工具。

李彥秀表示，事實上，今年到年底的國家考試，所有試務準備工作都已完全準備就緒，最後一場12月地方和離島特考，考選部也早在半個月前就將典試委員報院會通過，繼續進行後續的試務準備工作。也就是說，今年所有的國家考試都可以順利進行，完全不會影響考生的權益，也與新任考試委員人事案一點關係都沒有。

李彥秀喊話，請民進黨不要為了政治鬥爭，再用假訊息，製造假新聞，影響考生報考與準備考試的情緒，這不僅是不道德的，更可能有違反的嫌疑。

李彥秀提到，2019年，完全執政的民進黨將考試委員人數與任期大幅刪減，更時不時的把「廢考監」拿出來說嘴，更將考試院批的一文不值，如同雞肋。「用人時，提好提滿，鬥爭時，鬥髒鬥臭」，請問民進黨真正在乎國家典章制度？真的在乎考生權益？

李彥秀批，民進黨最大的問題就是把立法院當「橡皮圖章」、「立法局」。立法院本來就受民眾所託，監督行政權，對於重要獨立與行政機關的人事案應該嚴格審查與把關。對於不適任的人選就應該予以否決，過去民進黨在野時如此，現在在野黨也應該善盡審查職責。

李彥秀強調，要召開臨時會審查考試委員人事案，就請民進黨立院黨團依法連署後提出，立法院自然會依規定處理，不要在媒體放話，利用網軍側翼名嘴，恐嚇威脅在野黨，情緒勒索考生。