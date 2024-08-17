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斷肢毛孩斑斑入厝官邸！賴總統溫馨互動入鏡

中央社／ 台北17日電
總統賴清德日前在屏東領養斷肢狗狗斑斑，並於今天流浪動物日特別推出「斑斑入厝派對」影片。圖擷自斑斑入厝派對影片
總統賴清德日前在屏東領養斷肢狗狗斑斑，並於今天流浪動物日特別推出「斑斑入厝派對」影片。圖擷自斑斑入厝派對影片

總統賴清德日前在屏東領養斷肢狗狗斑斑，並於今天流浪動物日特別推出「斑斑入厝派對」影片，總統在官邸親自準備玩具、斑斑專屬的寵物蛋糕，也有副總統蕭美琴送的寵物食品。影片中總統與斑斑的互動畫面，令人備感溫馨。

總統賴清德上午推出「賴桑與我」第二季第一集「斑斑入厝派對」。總統6月30日參加屏東縣動物之家揭牌典禮，當天看到斷肢狗狗斑斑，立即表示未來搬進官邸後，要認養斑斑。

8月17日是流浪動物日。總統在YouTube頻道公布「賴桑與我」全新第二季企劃，第一集就是「斑斑入厝派對」。

「賴桑與我」是去年總統選舉期間廣受好評的動畫企劃，邀請多位台灣本土插畫家一同繪製總統賴清德與「Luke」的故事，如今推出第二季迎來家中的新成員「斑斑」。

影片中，斑斑7月31日從屏東北上，總統為了迎接斑斑的到來，不僅早早就在官邸為斑斑佈置好睡窩、水碗、餐具，斑斑入住當天，更準備了玩具、斑斑造型的寵物蛋糕等，副總統蕭美琴也送上寵物食品，顯見賴總統對斑斑到來的期待。

斑斑到達官邸後，總統也親自迎接，更細心詢問台灣愛狗人協會理事長顏杏娟有關斑斑的日常生活習慣，在牽斑斑進入官邸時，賴清德手上撐的傘更是傾向斑斑，保護牠不被雨水淋濕。

斑斑進到家中後，總統開心送上準備的禮物，更親自餵斑斑吃寵物蛋糕；總統感性表示，當初決定要認養斑斑時，曾擔心原先已適應生活環境的斑斑，來到這邊是否還要再適應新的環境。顏杏娟回答說，「這是必經的過程，每一隻送養的毛小孩即使再不捨，都要放手讓牠去尋找自己的幸福」。

官邸 寵物 流浪動物

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