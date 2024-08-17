快訊

14縣市有感！ 06:19花蓮壽豐規模4.7淺層地震 最大震度4級

7縣市豪大雨 吳德榮：午後大雷雨持續 下周三盛夏再臨

回應賴總統 日相岸田文雄：日台間羈絆會持續深化

中央社／ 東京17日專電
日本首相岸田文雄。法新社
日本首相岸田文雄。法新社

日本首相岸田文雄8月14日宣布不參選9月自民黨總裁選舉後，總統賴清德在X平台發文表示，感謝岸田任內對台灣的堅定支持。岸田今天在X平台發文表示，感謝來自台灣的溫馨聲援。相信日台間的羈絆（kizuna-心靈連結）今後也會繼續深化。

岸田今天凌晨在X平台以中、日文寫道：「感謝來自台灣的溫馨聲援。對日本來說，台灣是共享自由、民主、人權、法治等基本價值的極為重要的夥伴，也是重要友人。相信日台間的羈絆（kizuna-心靈連結）今後也會繼續深化。」

岸田14日上午拋出震撼彈，宣布不競選連任執政黨自民黨總裁（黨主席），這意味著下一任日本首相換人當。

賴總統14日在X平台發文表示，在岸田的領導下，台日關係不斷成長深化。他要感謝岸田任內對台灣的堅定支持，更持續表達對台海和平穩定、自由開放印太願景的重視。期望台日友誼更上一層樓，雙方一起面對全球的戰略挑戰，追求民主與繁榮。

美國總統拜登（Joe Biden）當天也發表聲明，讚揚岸田的領導具歷史意義，他與岸田一同推動自由開放的印度太平洋願景，將美日同盟推向新的高度。對於受到俄羅斯侵略的烏克蘭，美日韓3國合作加強支援。

拜登指出，岸田以堅定的勇氣和清晰的道德指引，為日本在世界上的角色帶來了變革。拜登說：「未來幾十年，太平洋兩岸都會銘記岸田勇敢的領導才能。我很幸運能成為他的朋友。」

拜登並稱：「有賴於岸田的領導，美日同盟的未來比以往任何時候都更加強大和光明。」

對此，岸田15日晚間在X平台以英、日文發文寫道：「很感謝溫馨聲援。日美將更進一步發展為強而有力的全球夥伴。我真正的朋友Joe，謝謝你。」

岸田文雄 拜登 日本

延伸閱讀

岸田文雄感謝台灣溫馨聲援 相信日台關係持續深化

美民主黨全代會8月19日召開 拜登首日演講就像「為泰勒絲開場」

賀錦麗拜登馬里蘭州登台 非裔選民滿懷希望

美國、巴西提議重新選舉 委內瑞拉政府和反對派回絕

相關新聞

總統府公布駐日代表 考試院前副院長李逸洋出任

總統府今天正式發布命令，任命考試院前副院長李逸洋為新任駐日大使（代表），接替日前卸任的謝長廷。

柯文哲假帳案延燒 顏若芳爆130筆「幽靈計程車費」

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金、假帳案風暴中，台北市議員顏若芳今日再爆柯文哲申報資料中，有130筆的計程車車號，未列於交通部...

開公司爭議柯文哲夫妻說法數變 藍委：關鍵是誰實際經營　

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪捲入人頭公司爭議，她近日在臉書自揭用兒子名義開公司，今再秀出存摺指公司資金為兒子所有，反嗆這犯...

柯文哲台南場造勢花475萬？前主委爆料：廠商便當收回自己訂

民眾黨陷入政治獻金爭議，對於選前在台南尊王路舉辦造勢大會，爆出這場造勢大會有一筆475萬元、名目為「場地費」的支出，民眾...

京華城圖利案／柯文哲：若司法公平快傳訊我

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內通過的京華城案，被控涉嫌圖利財團讓容積率暴增，台北市前副市長彭振聲涉嫌重大遭限制出境。柯...

盧正被控殺人已伏法24年 監委認有疑慮研議提非常上訴或再審

監察委員王美玉、高涌誠今天表示，已被槍決的死刑犯盧正臨刑喊冤，恐遭受冤屈，監察院調查結果顯示，原確定判決認定詹姓被害人遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。