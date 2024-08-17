回應賴總統 日相岸田文雄：日台間羈絆會持續深化

日本首相岸田文雄8月14日宣布不參選9月自民黨總裁選舉後，總統賴清德在X平台發文表示，感謝岸田任內對台灣的堅定支持。岸田今天在X平台發文表示，感謝來自台灣的溫馨聲援。相信日台間的羈絆（kizuna-心靈連結）今後也會繼續深化。

岸田今天凌晨在X平台以中、日文寫道：「感謝來自台灣的溫馨聲援。對日本來說，台灣是共享自由、民主、人權、法治等基本價值的極為重要的夥伴，也是重要友人。相信日台間的羈絆（kizuna-心靈連結）今後也會繼續深化。」

岸田14日上午拋出震撼彈，宣布不競選連任執政黨自民黨總裁（黨主席），這意味著下一任日本首相換人當。

賴總統14日在X平台發文表示，在岸田的領導下，台日關係不斷成長深化。他要感謝岸田任內對台灣的堅定支持，更持續表達對台海和平穩定、自由開放印太願景的重視。期望台日友誼更上一層樓，雙方一起面對全球的戰略挑戰，追求民主與繁榮。

美國總統拜登（Joe Biden）當天也發表聲明，讚揚岸田的領導具歷史意義，他與岸田一同推動自由開放的印度太平洋願景，將美日同盟推向新的高度。對於受到俄羅斯侵略的烏克蘭，美日韓3國合作加強支援。

拜登指出，岸田以堅定的勇氣和清晰的道德指引，為日本在世界上的角色帶來了變革。拜登說：「未來幾十年，太平洋兩岸都會銘記岸田勇敢的領導才能。我很幸運能成為他的朋友。」

拜登並稱：「有賴於岸田的領導，美日同盟的未來比以往任何時候都更加強大和光明。」

對此，岸田15日晚間在X平台以英、日文發文寫道：「很感謝溫馨聲援。日美將更進一步發展為強而有力的全球夥伴。我真正的朋友Joe，謝謝你。」