李逸洋駐日 9月赴任

總統府昨天發布總統令，特任考試院前副院長李逸洋為新任駐日代表，接替日前卸任的謝長廷，據了解，李逸洋將在九月赴日就任新職。外交部表示，李逸洋的資歷完整，相信可以全面深化台日關係。

賴清德總統五二○上任後，七月間傳出內定將由李逸洋接替謝長廷擔任駐日代表，不過總統府直到昨天才正式發布命令。外交部表示，李逸洋長期貢獻公職，資歷完整豐富，未來在李逸洋的帶領下，相信將在台日友好的基礎上更加提升雙邊交流合作，全面深化台日關係。

李逸洋現年六十九歲，擁有台大政治學研究所碩士學位，曾在一九八○年代與前總統陳水扁、前立委黃天福因「蓬萊島雜誌案」，遭判處八個月徒刑。出獄後先後擔任民進黨文宣部主任、台北市議員，陳水扁前總統時期出任人事行政局長、內政部長職務；二○一六年前總統蔡英文上任後，李逸洋復出政壇先後擔任保訓會主委、考試院副院長、總統府資政。

謝長廷從二○一六年起擔任駐日代表，任期長達八年，日前卸任返台。李逸洋從政經歷豐富，據了解，賴清德在就任總統前就曾徵詢李逸洋出任駐日代表，賴清德高度重視對日關係，盼李接下重任。民進黨內也認為，李逸洋駐日是獲得賴清德總統信任，且是日方可接受的人選。