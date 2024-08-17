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京華城圖利案／游淑慧：柯文哲介入之深 絕非輕描淡寫

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北報導
北市議會京華城專案小組召集人游淑慧。聯合報系資料照片
北市議會京華城專案小組召集人游淑慧。聯合報系資料照片

京華城案延燒，民眾黨主席柯文哲昨指出，他發現他只有蓋了兩、三個章，沒有再去過問。北市議會京華城專案小組召集人游淑慧指出，柯前市長對此案的介入和關心之深，絕不是這樣輕描淡寫、三言兩語，不需要內行人說外行話、故作輕鬆。

游淑慧表示，二○二○年二月二十四日，關於京華城十二萬平方公尺樓地板面積訴訟案，都發局曾上簽呈柯前市長，表達絕不可和解，否則有圖利爭議，並希望依行政法院判決處理，當時柯文哲曾經核章並要求速審速決，代表他知悉都發局不願同意、且不願和解立場。

游淑慧指出，同年三月柯收下業者訴求後，交辦指示都發局要送交都委會辦理。此舉形同兩手策略，一手讓市府都發局繼續和京華城纏訟，一手卻讓都委會開始為京華城研議其他補償解套方式，引發當時都委會多名委員質疑，為何市政府要讓他們討論正在訴訟中案子。

游淑慧表示，柯文哲更直接要求都發局和前副市長彭振聲都必須擔任ＰＭ專案協助，柯至今都沒有說明清楚，基於什麼樣的理由，認為市府局處和副市長必須為一家財團專案服務。

京華城小組成員、民進黨議員許淑華說，她看過所有卷宗，二○二○年三月十日議員便當會提到十二萬平方公尺的樓地板面積等問題，柯文哲就將京華城的陳情書交辦下去，所有都委會紀錄由彭振聲處理。

許淑華說，現在就看彭振聲會不會轉成汙點證人，看起來柯文哲沒有否認圖利，頂多說是和議員關係不錯，積極處理問題，但是一定會說自己沒有收錢。

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