盧正案恐有冤 監委促非常上訴

前員警盧正涉嫌綁架撕票被判處死刑，二○○○年已執行槍決。監委王美玉、高涌誠昨天表示，監院就疑點深入調查，發現盧正案有冤情，已函請法務部轉所屬研議提起非常上訴，若非常上訴成功，撤銷確定判決，可由高檢署為受判決人之利益聲請再審。

不過法界人士指出，由於受判決人已死亡，若成功開啟再審程序，法院也有依刑事訴訟法諭知不受理判決的可能性。

盧正案發生在一九九七年底，台南婦人詹春子遭人勒斃且以膠帶捆綁，一個月後警方逮捕與她相熟的友人前保安警察盧正。盧正在二○○○年六月被依擄人勒贖罪判決死刑，同年九月在台南看守所槍決。盧正稱自白是遭警方刑求的產物，盧的家人認為判決無法信服，是一起冤案。

王美玉、高涌誠表示，調閱台南高分檢執行死刑卷宗，發現盧正執行槍決前，執行檢察官訊問時，仍堅稱遭冤枉，且執行死刑前，檢察官詢問遺言，盧正表示沒有，但在最後簽名時拒簽，還欲咬舌自盡、無法按指紋，最後疑盧正麻醉後才被補蓋指紋。

監委指出，經諮詢相關專家意見分析，原確定判決認定被害人的死亡及棄屍時間，明顯與科學事實不符，盧正有明確不在場證明。另外，原確定判決認定鞋帶為凶器，進行鞋帶緊拉勒痕形態實驗及依被害人頸部勒痕形態鑑識結果，認為可排除鞋帶為凶器的可能性。

高涌誠表示，調查另發現，盧正案執行死刑，也非依刑事訴訟法第四六一條規定以「令准」方式為之，而是用「函」，要執行一條人命，連個印信都沒有，法務部長的責任歸屬不見了。

有鑑於憲法法庭正審理死刑制度是否違憲，本案調查的發現，一併函請憲法法庭參酌。