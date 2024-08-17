聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧正案恐有冤 監委促非常上訴

聯合報／ 記者蔡晉宇張宏業／台北報導
前員警盧正被控綁架撕票判處死刑，伏法廿四年後，監察院發現全案有冤情，已函請法務部轉所屬研議提起非常上訴或再審。本報資料照片
前員警盧正被控綁架撕票判處死刑，伏法廿四年後，監察院發現全案有冤情，已函請法務部轉所屬研議提起非常上訴或再審。本報資料照片

前員警盧正涉嫌綁架撕票被判處死刑，二○○○年已執行槍決。監委王美玉、高涌誠昨天表示，監院就疑點深入調查，發現盧正案有冤情，已函請法務部轉所屬研議提起非常上訴，若非常上訴成功，撤銷確定判決，可由高檢署為受判決人之利益聲請再審。

不過法界人士指出，由於受判決人已死亡，若成功開啟再審程序，法院也有依刑事訴訟法諭知不受理判決的可能性。

盧正案發生在一九九七年底，台南婦人詹春子遭人勒斃且以膠帶捆綁，一個月後警方逮捕與她相熟的友人前保安警察盧正。盧正在二○○○年六月被依擄人勒贖罪判決死刑，同年九月在台南看守所槍決。盧正稱自白是遭警方刑求的產物，盧的家人認為判決無法信服，是一起冤案。

王美玉、高涌誠表示，調閱台南高分檢執行死刑卷宗，發現盧正執行槍決前，執行檢察官訊問時，仍堅稱遭冤枉，且執行死刑前，檢察官詢問遺言，盧正表示沒有，但在最後簽名時拒簽，還欲咬舌自盡、無法按指紋，最後疑盧正麻醉後才被補蓋指紋。

監委指出，經諮詢相關專家意見分析，原確定判決認定被害人的死亡及棄屍時間，明顯與科學事實不符，盧正有明確不在場證明。另外，原確定判決認定鞋帶為凶器，進行鞋帶緊拉勒痕形態實驗及依被害人頸部勒痕形態鑑識結果，認為可排除鞋帶為凶器的可能性。

高涌誠表示，調查另發現，盧正案執行死刑，也非依刑事訴訟法第四六一條規定以「令准」方式為之，而是用「函」，要執行一條人命，連個印信都沒有，法務部長的責任歸屬不見了。

有鑑於憲法法庭正審理死刑制度是否違憲，本案調查的發現，一併函請憲法法庭參酌。

刑事訴訟 台南 憲法法庭 棄屍 死刑 法務部 高涌誠

延伸閱讀

重啟彈劾陳宗彥？原調查監委王美玉：依相關規定處理

盧正被控殺人已伏法24年 監委認有疑慮研議提非常上訴或再審

【即時短評】陳宗彥案看錯上意被打臉 再給監委一次補考機會

被國會改革釋憲案「插花」？死刑是否違憲 7月23日無法宣判

相關新聞

總統府公布駐日代表 考試院前副院長李逸洋出任

總統府今天正式發布命令，任命考試院前副院長李逸洋為新任駐日大使（代表），接替日前卸任的謝長廷。

柯文哲假帳案延燒 顏若芳爆130筆「幽靈計程車費」

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金、假帳案風暴中，台北市議員顏若芳今日再爆柯文哲申報資料中，有130筆的計程車車號，未列於交通部...

開公司爭議柯文哲夫妻說法數變 藍委：關鍵是誰實際經營　

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪捲入人頭公司爭議，她近日在臉書自揭用兒子名義開公司，今再秀出存摺指公司資金為兒子所有，反嗆這犯...

柯文哲台南場造勢花475萬？前主委爆料：廠商便當收回自己訂

民眾黨陷入政治獻金爭議，對於選前在台南尊王路舉辦造勢大會，爆出這場造勢大會有一筆475萬元、名目為「場地費」的支出，民眾...

京華城圖利案／柯文哲：若司法公平快傳訊我

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內通過的京華城案，被控涉嫌圖利財團讓容積率暴增，台北市前副市長彭振聲涉嫌重大遭限制出境。柯...

盧正被控殺人已伏法24年 監委認有疑慮研議提非常上訴或再審

監察委員王美玉、高涌誠今天表示，已被槍決的死刑犯盧正臨刑喊冤，恐遭受冤屈，監察院調查結果顯示，原確定判決認定詹姓被害人遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。