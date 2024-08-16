50名青年大使將訪中美洲友邦 林佳龍勉推動雙邊關係

外交部113年「國際青年大使交流計畫」遴選50位國際青年大使，即將出發前往中美洲友邦貝里斯和瓜地馬拉進行交流。外交部長林佳龍今天勉勵青年大使，透過交流讓邦交國民眾更加認識台灣，並推動雙邊關係發展。

外交部今天下午舉行「國際青年大使交流計畫出團授旗典禮」，今年共遴選50位國際青年大使，經過為期2週集訓，將於20日至31日赴台灣中美洲友邦貝里斯、瓜地馬拉進行交流，透過交流研習、志工服務、拜會參訪，並以台灣咖啡茶飲與文化表演呈現台灣多元文化，深化台灣與友邦的雙邊交流。

林佳龍以英語致詞表示，透過青年大使的努力與創造力，將能提高友邦民眾對於台灣的認識，並進一步推動雙邊關係發展，以及提升台灣在國際社會的角色，「人人都是外交官」，相信青年大使會自豪地代表台灣，並且在這趟行程收穫良多。

貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）致詞表示，「年輕人是我們的未來」，因此必須讓年輕人參與外交實務，學習處理國際關係與合作解決世界上的難題，盼青年大使造訪貝里斯後能更加瞭解貝里斯，並促進兩國人民的相互瞭解。

瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo PadillaLam）致詞說，瓜地馬拉與中華民國有著90多年的深厚邦誼，瓜地馬拉堅定支持台灣參與國際社會，國際青年大使造訪瓜國，將能加深台灣與瓜地馬拉之間的邦誼。