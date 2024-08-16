施威全談京華城案：容積獎勵本質就是圖利 關鍵在有無故意違法

京華城案持續延燒，淡江大學全球政經系兼任助理教授施威全近日投書媒體表示，京華城案構不構成犯罪，關鍵在於經手本案的各層級有無明知違反法令，就看檢方查出哪些具體的明知違反法令事實。至於容積獎勵的本質，本來就是圖利，雖然常被質疑成效有問題，但其核心概念是藉圖利業者來圖利全體市民，以達成都市的合理發展。

施威全指出，蓋棺論定京華城是弊案的輿論，多認為「京華城不是都更案，竟然也可以增加容積」，但這是搞錯基本規定。容積獎勵或移轉適用範圍廣，族繁不及列舉，不限都市更新，立法院的委員研究大樓就不是都市更新案，仍能得以蓋高樓，該建築以提供開放空間的方式獲得更多容積。

施威全說，京華城案此刻被當圖利案辦，但容積獎勵本就是圖利，核心概念是藉圖利業者來圖利全體市民，以達成都市的合理發展；當然這只是都市計畫專業者的理想，常被質疑成效有問題。例如，立法院因為容積獎勵而「捐」出來的公共空間，對一般市民無益，只是假的開放空間。

施威全表示，無論如何，台灣現制就是用容積獎勵，來換取開發商投入都市環境的改善，這個「交換」的前提就是圖利建商，而不是講求市府與建商之間有公平的對價關係，若只是講求公平的對價關係，市府要求把容積獎勵的獲益，全部捐於改善基礎建設與都市環境，建商沒有動力，就不算是誘因，因此容積獎勵的本質，就是先要圖利建商。

施威全指出，都市計畫上的圖利，不代表犯圖利罪，圖利罪最基本的構成條件是「明知違反法令」。京華城案，就算是柯文哲一人主導、市府交待，能讓經手過的所有人都明知故意違反法令，把黑的說成白的，而讓京華城獲得「不法利益」嗎？

施威全說，該案是否構成犯罪，關鍵其實不在於有無高層下令，而在於經手本案的各層級有無明知違反法令，就看檢方查出哪些具體的明知違反法令事實。不管此案是政治追殺，還是真弊案，算是柯文哲的報應，誰叫他市長上任之初，先冤枉郝龍斌市府「五大弊案」，五大弊案後來改稱五大案，案案過關，郝龍斌走過的路，柯文哲得走一遭，或許政治上才算公平。