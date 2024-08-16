台電稱不供電給北部數據中心 賴士葆：這是懲罰北台灣非綠執政縣市

行政院昨日表示，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度，台電董事長曾文生也宣布，不供電給桃園以北用電量5ＭＷ以上的數據中心。國民黨立委賴士葆今說，這是懲罰北台灣非綠執政的縣市設立數據中心，新版的一國兩制，不核准供電北台灣5MW以上的數據中心，把北台灣縣市當成敵人一樣。

賴士葆說，國家氣候變遷對策委員會開完，很像一齣過場戲，只是要顯示政府重視能源政策，並沒有回應社會希望政府重新檢討能源政策的期待。賴清德說能源議題不是反核或是擁核的是非題，而是多元的選擇題，但必須符合法制規範。綠能無法彌補電力的缺口，只是執政黨不主動提出修法，對於在野黨提出讓核電廠復活、延役的修法，綠委強力的阻擋。可以想見，即便通過修法，也會如同國會改革通過修法一樣窒礙難行的下場，因為那是違背民進黨的非核黨綱。

賴士葆表示，國家氣候變遷對策委員會會議結束，一切回到原點，核能仍是執政黨的公敵，卓榮泰表示並未改變非核家園的目標，要使用核能目前沒有相關法令，執政黨一方面想盡辦法阻擋修核管法，另外在設下幾道防火牆，就是說要確保核安、核廢料處理和社會共識之下才會討論核能延役的議題。所以現階段連討論都不要討論，想都不要想。

賴士葆提到，7月底核三廠一號機停機、明年5月二號機也停，因此多出4百億的支出，今年又追加千億納稅人的錢補貼台電的虧空，還可能要漲電價，政府錯誤的能源政策付出重大的代價，最後全民埋單。

賴士葆強調，台灣不缺電的口號，如今改成北部電力不足，新北有三座核電廠，還有一座火力發電廠，現在把核電廠關了，順勢可以阻止因應AI時代來臨，科技大廠要蓋資料中心，以電力不足為由，懲罰北台灣非綠執政的縣市設立數據中心，這是新版的一國兩制，不核准供電北台灣5MW以上的數據中心，把北台灣縣市當成敵人一樣，太狠了。