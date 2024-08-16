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影／罷樑案成立 李進勇解釋為何選周日投票

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
中選會主委李進勇今天舉行記者會表示基隆市長謝國樑罷免案成立，最後決議敲定在10月13日星期天投票因為是影響民眾投票層面最小的日期。記者潘俊宏／攝影
中選會主委李進勇今天舉行記者會表示基隆市長謝國樑罷免案成立，最後決議敲定在10月13日星期天投票因為是影響民眾投票層面最小的日期。記者潘俊宏／攝影

中選會主委李進勇今天舉行記者會說明基隆市長謝國樑罷免案成立，最後決議敲定在10月13日星期天投票，李進勇表示，因為這是影響民眾投票層面最小的日期。

李進勇說，根據選罷法第87條規定，罷免案宣告後應在20至60天內投票，因此從今天起算應在9月5日至10月15日之間投票，計算過選務準備所需時間，適合的投票日期只剩9月28日、10月5日和10月12日，由於9月28日是教師節，教師又是主要選務人員之一，所以不考慮，至於先前媒體披露的10月5日，外傳是謝國樑49歲生日，為了避免各界的議論，避免讓選務成為不必要的議題，也使罷免案更公平，所以也不考慮，再者，10月10日適逢國慶是連續假期，為了把可能的影響程度降到最低，因此選擇連續假期最後一天的10月13日周日為投票日。

李進勇也對在查核連署人名冊時發生疑義提出說明，主要是基隆市選委會部分人員未能融入選務團隊分工合作的體制，又未能掌握法令規定和本會函釋的意旨所致，是否會對相關人員懲處，會在選務工作結束後做檢討。

中選會主委李進勇今天舉行記者會表示基隆市長謝國樑罷免案成立，最後決議敲定在10月13日星期天投票因為是影響民眾投票層面最小的日期。記者潘俊宏／攝影
中選會主委李進勇今天舉行記者會表示基隆市長謝國樑罷免案成立，最後決議敲定在10月13日星期天投票因為是影響民眾投票層面最小的日期。記者潘俊宏／攝影

基隆 罷免 謝國樑

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