影／罷樑案成立 李進勇解釋為何選周日投票
中選會主委李進勇今天舉行記者會說明基隆市長謝國樑罷免案成立，最後決議敲定在10月13日星期天投票，李進勇表示，因為這是影響民眾投票層面最小的日期。
李進勇說，根據選罷法第87條規定，罷免案宣告後應在20至60天內投票，因此從今天起算應在9月5日至10月15日之間投票，計算過選務準備所需時間，適合的投票日期只剩9月28日、10月5日和10月12日，由於9月28日是教師節，教師又是主要選務人員之一，所以不考慮，至於先前媒體披露的10月5日，外傳是謝國樑49歲生日，為了避免各界的議論，避免讓選務成為不必要的議題，也使罷免案更公平，所以也不考慮，再者，10月10日適逢國慶是連續假期，為了把可能的影響程度降到最低，因此選擇連續假期最後一天的10月13日周日為投票日。
李進勇也對在查核連署人名冊時發生疑義提出說明，主要是基隆市選委會部分人員未能融入選務團隊分工合作的體制，又未能掌握法令規定和本會函釋的意旨所致，是否會對相關人員懲處，會在選務工作結束後做檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言