拆樑團體向謝國樑喊話：你的對手是基隆市民 不是民進黨

基隆市長謝國樑罷免案，中選會今天召開委員會議審定連署人名冊查對結果及相關選務時程，會中通過罷免案成案，並決定在10月13日投票。發起罷免的「山海公民拆樑行動」向謝市長喊話，「你們的對手是基隆市民而不是民進黨」，期待可以跟謝國樑來一場公平公正公開的對決。

山海公民拆樑行動發言人林茵茵說，罷免二階通過，是基隆市民對於市長施政不滿的結果，現在正式確定基隆罷免的投票日為10月13日，十分感謝過程中辛苦審核的基層人員。

林茵茵表示，針對拆樑下一步的計畫，他們會持續宣傳罷免理由，本周末也會開始安排志工持續上街宣傳、與依然對罷免有疑慮的市民朋友進行溝通，雖然他們無法像國民黨一般進行「大撒幣」宣傳，但罷免方所提出的字字句句都是基於事實來提出，相信基隆市民有基本的判斷能力，也請支持的民眾協助廣傳。

林茵茵指出，希望謝市長與國民黨，不要再以非事實的政治語言來蠱惑市民朋友、不要字字句句都離不開民進黨，「你們的對手是基隆市民而不是民進黨」，期待可以跟謝國樑來一場公平公正公開的對決。