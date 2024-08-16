【即時短評】基隆罷免案首戰 藍綠對決街頭煙硝味濃

中選會今天宣布基隆市長謝國樑罷免案通過，這場由公民團體發起的罷免案是基隆首次罷免案，從一開始的不被看好，到現在火愈燒愈旺，逐漸形成藍綠對決態勢，基隆街頭、市場、火車站已彌漫選戰火藥味，拆樑志工與反罷免宣傳車穿梭，基隆已切換進入選戰模式。

「山海公民拆樑行動」公民團體今年5月展開罷免謝國樑第二階段連署，原因是基隆東岸商場轉租爭議及免費送電動機車政策，面對質疑聲浪，民團不滿謝國樑將年輕人聲音當成機器人貼文，決定站出來證明他們不是機器人，而是來自年輕人不滿市政的聲音。

罷樑出動小蜜蜂街頭連署、車隊遊行，後來因國會改革青鳥行動、民進黨襄助連署等因素，逐步衝高連署人數，接著到到罷免案查詢單爭議延燒、基隆火車站市長直播被勸離，到主席朱立倫挺謝集合地點在綠議長童子瑋家店面前爭議，基隆街頭罷樑、固樑正面交鋒，公民團體加上政黨對決，讓基隆很熱鬧。

國民黨中央曾點名要罷免童子瑋反制，儘管目前還按兵不動，但藍營不諱言已經有所準備，綠營檯面上雖仍表明中立，但私底下早已摩拳擦掌，綠議員在議會猛轟市政助拳，基隆市黨部也已表明，罷免案成案後將提供必要的合作及協助，讓公民團體心想事成。

童子瑋是目前綠營視為最有實力角逐下屆市長的黑馬，掌握議會及慶安宮系統。尤其和賴清德總統有叔姪關係，童子瑋的阿公是慶安宮主委童永，被聘為資政，童子瑋不久前還當選民進黨中執委，在黨內地位更加提升，勤走基層和市長拚場意味相當濃厚。

謝國樑從一開始的冷處理，到如今熱戰，從黨中央到地方聯手反罷免，除了黨內大咖接連加持外，也要以市政亮點反擊，結合藍白勢力，凝聚藍營基本盤。公民團體有結合綠營衝高票數的態勢，藍綠對決態勢已成，也被視為下屆市長前哨戰。