快訊

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

中元普渡拜飲料別再戳洞！7歲兒教插香新招 爸：活36年沒想到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】基隆罷免案首戰 藍綠對決街頭煙硝味濃

聯合報／ 本報記者游明煌
中選會今天宣布基隆市長謝國樑罷免案通過，基隆街頭、市場、火車站已有選戰火藥味，拆樑志工與反罷免宣傳車穿梭，進入選戰模式。圖／聯合報系資料照片
中選會今天宣布基隆市長謝國樑罷免案通過，基隆街頭、市場、火車站已有選戰火藥味，拆樑志工與反罷免宣傳車穿梭，進入選戰模式。圖／聯合報系資料照片

中選會今天宣布基隆市長謝國樑罷免案通過，這場由公民團體發起的罷免案是基隆首次罷免案，從一開始的不被看好，到現在火愈燒愈旺，逐漸形成藍綠對決態勢，基隆街頭、市場、火車站已彌漫選戰火藥味，拆樑志工與反罷免宣傳車穿梭，基隆已切換進入選戰模式。

「山海公民拆樑行動」公民團體今年5月展開罷免謝國樑第二階段連署，原因是基隆東岸商場轉租爭議及免費送電動機車政策，面對質疑聲浪，民團不滿謝國樑將年輕人聲音當成機器人貼文，決定站出來證明他們不是機器人，而是來自年輕人不滿市政的聲音。

罷樑出動小蜜蜂街頭連署、車隊遊行，後來因國會改革青鳥行動、民進黨襄助連署等因素，逐步衝高連署人數，接著到到罷免案查詢單爭議延燒、基隆火車站市長直播被勸離，到主席朱立倫挺謝集合地點在綠議長童子瑋家店面前爭議，基隆街頭罷樑、固樑正面交鋒，公民團體加上政黨對決，讓基隆很熱鬧。

國民黨中央曾點名要罷免童子瑋反制，儘管目前還按兵不動，但藍營不諱言已經有所準備，綠營檯面上雖仍表明中立，但私底下早已摩拳擦掌，綠議員在議會猛轟市政助拳，基隆市黨部也已表明，罷免案成案後將提供必要的合作及協助，讓公民團體心想事成。

童子瑋是目前綠營視為最有實力角逐下屆市長的黑馬，掌握議會及慶安宮系統。尤其和賴清德總統有叔姪關係，童子瑋的阿公是慶安宮主委童永，被聘為資政，童子瑋不久前還當選民進黨中執委，在黨內地位更加提升，勤走基層和市長拚場意味相當濃厚。

謝國樑從一開始的冷處理，到如今熱戰，從黨中央到地方聯手反罷免，除了黨內大咖接連加持外，也要以市政亮點反擊，結合藍白勢力，凝聚藍營基本盤。公民團體有結合綠營衝高票數的態勢，藍綠對決態勢已成，也被視為下屆市長前哨戰。

基隆 罷免 謝國樑

延伸閱讀

影/ 中選會「基隆市長謝國樑罷免案」10月13日投票 謝國樑有信心勝選

罷免案10/13投票 謝國樑籲基隆市民投不同意罷免

罷樑為何周日投票？沒選謝國樑生日當天 中選會：把影響降到最低

罷樑成立 謝國樑回應了「罷免已淪重選工具 盼我是最後一個」

相關新聞

罷樑案通過門檻曝光 須有7萬6979個基隆人投同意

中央選舉委員會今天表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，委員會議通過將於今年10月13日舉行投票，投票起、...

拆樑團體向謝國樑喊話：你的對手是基隆市民 不是民進黨

基隆市長謝國樑罷免案，中選會今天召開委員會議審定連署人名冊查對結果及相關選務時程，會中通過罷免案成案，並決定在10月13...

【即時短評】基隆罷免案首戰 藍綠對決街頭煙硝味濃

中選會今天宣布基隆市長謝國樑罷免案通過，這場由公民團體發起的罷免案是基隆首次罷免案，從一開始的不被看好，到現在火愈燒愈旺...

罷樑為何周日投票？沒選謝國樑生日當天 中選會：把影響降到最低

基隆市長謝國樑罷免成案，中選會決議在10月13日投票，而非外傳的10月5日謝國樑49歲生日當天，中選會主委李進勇主動表示...

罷樑成立 謝國樑回應了「罷免已淪重選工具 盼我是最後一個」

基隆市長謝國樑罷免案，中選會今天召開委員會議審定連署人名冊查對結果及相關選務時程，會中通過罷免案成案，並決定在10月13...

罷樑10月投票 民進黨：尊重市民行使公民權

基隆市長謝國樑罷免案，中選會今天召開委員會議審定連署人名冊查對結果及相關選務安排。會中通過罷免案成案，也決定在10月13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。