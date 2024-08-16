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罷樑為何周日投票？沒選謝國樑生日當天 中選會：把影響降到最低

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
基隆市表謝國樑下午出席基隆巿議會第二十屆第10、11次臨時會。記者黃義書／攝影
基隆市表謝國樑下午出席基隆巿議會第二十屆第10、11次臨時會。記者黃義書／攝影

基隆市長謝國樑罷免成案，中選會決議在10月13日投票，而非外傳的10月5日謝國樑49歲生日當天，中選會主委李進勇主動表示，根據選罷法第87條規定，罷免案宣告後應在20至60天內投票，因此從今天起算應在9月5日至10月15日之間投票，先前媒體披露的10月5日只是準備階段的評估方案之一，並非唯一方案。

李進勇指出，經過計算選務準備所需時間，合適的投票日期只剩9月28日、10月5日和10月12日。由於教師是選務人員主要來源之一，不應把屬於教師的日子用來辦選務。

李進勇說，另一方面據悉10月5日是當事人謝國樑的生日，是否適合作為投票日引發各界議論紛紛，為了使罷免案更公平，避免讓選務成為不必要的議題，因此委員會決定不再這兩天投票。

李進勇指出，由於10月10日適逢國慶日，可能有民眾選擇請假來調整連續假期，為了把可能的影響程度降到最低，因此選擇連續假期最後一天的10月13日周日為投票日。他強調，過去也有在周日投票的例子。中選會舉例，2022年1月9日北市立委林昶佐的罷免投票以及台中市第二選區立委陳柏惟遭罷免後的補選投票，也是在周日投票。

基隆 罷免 謝國樑

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